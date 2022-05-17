Компания завершила поддержку семейства Kepler в прошлом году, но обновления с исправлениями безопасности выпускает.

NVIDIA уже достаточно давно прекратила выпускать новые драйвера для серий видеокарт GeForce GTX 600 и GTX 700, относящихся к семейству Kepler. Драйвера с поддержкой новых игр не выходят с середины прошлого года, но компания не оставила владельцев этих старых графических решений наедине с опасностями и уже несколько раз выпустила обновление для исправления критических уязвимостей. Накануне NVIDIA снова выпустила исправления безопасности в виде драйвера 473.47.

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Согласно сообщению компании, были обнаружены несколько потенциальных уязвимостей, которые могут привести к хакерским атакам Denial-of-Service (DoS), утечке информации или фальсификации данных. В списке CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) присутствуют проблемы с достаточно высоким уровнем опасности, три из них по 10-бальной шкале получили оценку 7, отмечает VideoCardz. Новый пакет весом более 700 МБ предназначен для установки на операционные системы Windows 10 и 11. Для более современных видеокарт предлагается GeForce Game Ready драйвер 512.77.