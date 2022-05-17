В прошлом поколении графические процессоры называли просто в честь видов рыб, теперь их готовят.

Несмотря на то, что новое поколение графических процессоров AMD Navi 3x обсуждается уже долгое время, до сих пор никто не называл кодовые имена будущих новинок. Похоже, компания продолжит придерживаться рыбной тематики, но есть изменения, если в серии Navi 2x графические процессоры назывались в честь рыб, то в серии Navi 3x — в честь рыбных блюд.

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Plum Bonito — предполагаемое название флагмана следующего поколения, графического процессора Navi 31 на базе архитектуры RDNA 3, передаёт Wccftech со ссылкой на сообщение блогера @Kepler_L2 в Twitter (заблокирован в РФ). Судя по всему, находка была обнаружена в коде обновлений драйвера для Linux, которые пользователь регулярно изучает.

Bonito — это хищные рыбы семейства скумбриевых. Возможно, фанаты азиатской кухни лучше знают, что представляет собой Plum Bonito, вероятно, это блюдо, сочетающее бонито, смесь приправ с соевым соусом и водоросли нори. Были найдены ещё некоторые детали: предполагаемое название печатной платы Gemini, а для следующей серии видеокарт Navi 4x в драйверах подготовлена ветка GFX1200.

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Стоит отметить, что за последние несколько недель произошли некоторые изменения в предсказаниях инсайдеров, теперь допускается, что в новой линейке флагманские графические процессоры будут включать один графический кристалл с 12288 потоковыми процессорами. Компанию ему могут составить шесть кристаллов с дополнительным кэшем, также инсайдеры склоняются к увеличению шины памяти до 384 бит.