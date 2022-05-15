Время отклика у настольной модели менее 1 мс.

В рамках мероприятия SID Display Week 2022 компания AU Optronics (AUO) поведала миру о работе над дисплеями с рекордно высокой частотой обновления 480 Гц. Компания планирует представить два варианта: диагональю 24 дюйма для настольных мониторов и 16 дюймов для ноутбуков.

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Информации о характеристиках пока крайне мало, судя по всему, основной целевой аудиторией станут любители и профессионалы киберспортивных игр, компания намекает на это демонстрируя кадры из CS: GO. Оба дисплея предложат распространённый среди этой категории пользователей формат с разрешением FHD. В основе дисплеев TN матрица, присутствие которой на рынке становится всё менее заметным из-за недостатков в цветопередаче и углах обзора. Однако киберспорт это та область, где TN до сих пор чувствует себя очень хорошо, данный тип матрицы позволяет добиться высокой частоты обновления и наименьшего отклика, менее 1 мс у 24-дюймовой модели.





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Также компания готовит и другие новинки, среди них дисплеи AmLED с высокой частотой обновления для тех, кому важна не только скорость, но и качество. Ожидается изогнутый вариант диагональю 34 дюйма с разрешением WQHD и частотой обновления 200 Гц, 32-дюймовый UHD 160 Гц и 16-дюймовый QHD 240 Гц для ноутбуков. Другими важными моментами стали анонсы дисплеев со встроенными камерами, дисплеи ChLC для планшетов и автомобильных информационных систем.