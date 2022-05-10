Съёмные резиновые накладки и износостойкий USB.

Apacer анонсировала новую серию портативных жёстких дисков AC533. Как отмечает компания, в условиях перехода на удалённую работу портативные устройства хранения приобретают всё большую актуальность. Они должны быть износостойкими, удобными, а для некоторых ещё важен и внешний вид. Новая серия отвечает этим требованиям, модели выделяются среди стандартных решений прочным корпусом, предлагают ёмкость до 5 ТБ и доступны в трёх цветовых исполнениях: нейтральном чёрном, а также красном и синем.

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На корпусе накопителей присутствуют двойные резиновые накладки, это обеспечит защиту от ударов, также устройство будет приятнее и удобнее держать в руках. Накладки легко снимаются и при необходимости их можно заменить. Подчёркивается применение разъёма USB Type-A (USB 3.2 Gen 1) повышенной прочности, его ресурс превышает 10000 циклов подключения-отключения кабеля. Накопители обратно совместимы с USB 2.0 и сигнализируют о версии используемого интерфейса с помощью светодиодного индикатора.

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Всего предлагается четыре модели ёмкостью 1, 2, 4 и 5 ТБ, питание осуществляется по шине. Производитель добавил в комплект USB-кабель и предлагает фирменное ПО Apacer Data Manager для резервного копирования и синхронизации данных. Размеры корпуса моделей в длину и ширину: 79,4 и 133,45. Толщина версий на 1/2 ТБ 17,2 мм, а вес около 175 г. Модели на 4/5 ТБ потолще — 25,2 мм, их вес 282 г.