Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Запуск настольных видеокарт Intel Arc во втором квартале будет эксклюзивным для Китая
В остальном мире видеокарты ожидаются позже.
анонсы и реклама
RTX 3060 Gigаbyte Gaming дешевле 70тр
-30% на i7 12700Kf - смотри цену
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

Похоже, что полноценный запуск линейки дискретных игровых видеокарт Intel Arc Alchemist растянется на неопределённый срок. Представленные месяцем ранее мобильные решения пока можно найти только в Южной Корее, запуск оказался ограничен одним регионом, аналогичная ситуация ожидается и с видеокартами для настольных ПК. Запуск настольных решений запланирован на второй квартал, первыми появятся модели начального класса Intel Arc A3xx и доступны они будут только в Китае. Этот регион Intel считает наиболее благоприятным с точки зрения близости к производству и высокого спроса на продукты этого класса.

реклама

В Китае видеокарты сначала получат OEM производители готовых ПК и только спустя какое-то время в этом регионе начнутся розничные продажи. Видеокарты, включая модели A5xx и A7xx, должны стать доступны сборщикам готовых систем во всём мире в течение лета, позже ожидаются поставки для розничной продажи.

«…Мы выпустим наши продукты серии Intel Arc A начального уровня для настольных компьютеров (A3) во втором квартале сначала в Китае среди сборщиков компьютеров и OEM-производителей. Вскоре в Китае начнутся розничные продажи компонентов. Близость к производству компонентов для плат и высокий спрос на дискретные продукты начального уровня делают это место наиболее подходящим для старта. Нашим следующим шагом станет глобальное распространение этих продуктов…»
Лиза Пирс (англ. Lisa Pearce), Intel
анонсы и реклама
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Лиза Пирс (англ. Lisa Pearce), вице-президент и генеральный директор подразделения Intel Visual Compute Group, называет это поэтапным подходом, который позволит эффективно обслуживать клиентов. Вероятно, меньшее количество возможных комбинаций аппаратного обеспечения позволит компании постепенно решать возможные проблемы и минимизировать их количество перед началом розничных продаж. К сожалению, точные сроки распространения видеокарт остаются непонятными.

Источник:
Intel
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск ответил на угрозы Рогозина из-за поставок Starlink в Украину
38
Самая быстрая видеокарта мая 2022г за 45 000р – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3050 в тесте WG
11
Сколько рублей будут давать за 1 доллар осенью 2022г – прогноз ведущих финансовых экспертов РФ
79
Новые радиаторы для оперативной памяти Zalman получили RGB подсветку и совместимы с DDR5
+
Известный майнер рассказал о приходе криптозимы – доходность видеокарт обвалилась в ожидании POS
9
Volvo станет первым автопроизводителем, который переведет весь модельный ряд на электричество
2
Криптозима наступила – Биткоин продолжает дешеветь, утягивая на дно весь рынок криптовалют
27
Пост Rockstar про анонс GTA 6 собрал рекордные 600 тыс. лайков
5
В 2023 году AMD выпустит процессор с интегрированной графикой уровня дискретной GeForce RTX 3060
7
Криптовалюта Chia через год после волны хайпа прозябает в забвении и стоит менее 50 долларов
35
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 31 000р
22
Mercedes-Benz вводит в использование автопилот третьего уровня для жителей Германии
+
Курс Биткоина обвалился до $33 500, а индекс доверия упал до отметки «экстремального страха»
16
«Видеокарта» с тремя процессорами Xeon: энтузиаст разобрал ускоритель Intel VCA2
2
Для ролевой игры в мире киберпанка Decimated выйдет демоверсия
+
Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – скидки на серию GeForce RTX 3000 доходят до 45 000р
14
К осени курс рубля может упасть до 82 за доллар
55
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в Европе почти достигли рекомендованных
9
Leadtek выпустила видеокарту GeForce RTX 3050 с несвойственным для таких карт вентилятором
8
Российский энтузиаст показал 11 минут геймплея своего ремейка Need for Speed Underground 2
11

Популярные статьи

Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
91
Моя история многолетней борьбы с зависимостью от онлайн игр
37
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
67
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
5

Сейчас обсуждают

AngelMira
13:00
Зачем НАТО своих на мясо пускать, если можно воевать до последнего украинца.
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
IRanPast
12:59
уйло засццал объявить мобилизацию, ибо воевать нечем и одеть не во что. Даже самолётов на параде не было, ибо засцал, что кто-то из расейских асов-камикадзе направит свой аппарат точно в пуйло ))))
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
Радослав Бояджиев
12:58
Клас Д для идиотов, которым пофиг спам в звуке
Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
AngelMira
12:58
Турция где? - открыла фирмы "прокладки" и все также радуется туристам из России Китай? - некоторые бренды уменьшили поставки, другие локальные увеличили, как турки - решили использовать поставные фир...
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
wwr222
12:58
Для меня - самые "ужасы"
Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
Стас Михайлов
12:57
азиаты? Тоже большой мир, который может раскрутить свой проект, может он и есть, просто мне их культура чужда и я не искал. Но у них ца какая? Многомиллиардная и богатеющая. А 150-200 лямов что могут ...
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
IRanPast
12:56
Это ваще камедия! Я это видос раз десять смотрел! Руснявым мародёрам ска в наказание! )))
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
swr5
12:55
После долгих проб и ошибок этот вопрос для себя закрыл. Наилучшим вариантом использования сейчас! является наличие на столе двух мониторов: первый - для работы, документов, интернета, фото, чтения и т...
Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц
sidoshii
12:55
орки итак боятся воевать с украинцами, а после того как узнают о Ленд-лизе хрен ты их заставишь идти в атаку за миллионы абрамовича )))
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
IRanPast
12:55
Да этот гной уже слился с поля боя. Клавиатурный гaндoн.
Российский видеохостинг RuTube подвергся хакерской атаке и недоступен уже около 24 часов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем