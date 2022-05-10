Похоже, что полноценный запуск линейки дискретных игровых видеокарт Intel Arc Alchemist растянется на неопределённый срок. Представленные месяцем ранее мобильные решения пока можно найти только в Южной Корее, запуск оказался ограничен одним регионом, аналогичная ситуация ожидается и с видеокартами для настольных ПК. Запуск настольных решений запланирован на второй квартал, первыми появятся модели начального класса Intel Arc A3xx и доступны они будут только в Китае. Этот регион Intel считает наиболее благоприятным с точки зрения близости к производству и высокого спроса на продукты этого класса.
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В Китае видеокарты сначала получат OEM производители готовых ПК и только спустя какое-то время в этом регионе начнутся розничные продажи. Видеокарты, включая модели A5xx и A7xx, должны стать доступны сборщикам готовых систем во всём мире в течение лета, позже ожидаются поставки для розничной продажи.
«…Мы выпустим наши продукты серии Intel Arc A начального уровня для настольных компьютеров (A3) во втором квартале сначала в Китае среди сборщиков компьютеров и OEM-производителей. Вскоре в Китае начнутся розничные продажи компонентов. Близость к производству компонентов для плат и высокий спрос на дискретные продукты начального уровня делают это место наиболее подходящим для старта. Нашим следующим шагом станет глобальное распространение этих продуктов…»— Лиза Пирс (англ. Lisa Pearce), Intel
Лиза Пирс (англ. Lisa Pearce), вице-президент и генеральный директор подразделения Intel Visual Compute Group, называет это поэтапным подходом, который позволит эффективно обслуживать клиентов. Вероятно, меньшее количество возможных комбинаций аппаратного обеспечения позволит компании постепенно решать возможные проблемы и минимизировать их количество перед началом розничных продаж. К сожалению, точные сроки распространения видеокарт остаются непонятными.
- Источник:
- Intel
- VideoCardz