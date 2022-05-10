В остальном мире видеокарты ожидаются позже.

Похоже, что полноценный запуск линейки дискретных игровых видеокарт Intel Arc Alchemist растянется на неопределённый срок. Представленные месяцем ранее мобильные решения пока можно найти только в Южной Корее, запуск оказался ограничен одним регионом, аналогичная ситуация ожидается и с видеокартами для настольных ПК. Запуск настольных решений запланирован на второй квартал, первыми появятся модели начального класса Intel Arc A3xx и доступны они будут только в Китае. Этот регион Intel считает наиболее благоприятным с точки зрения близости к производству и высокого спроса на продукты этого класса.

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В Китае видеокарты сначала получат OEM производители готовых ПК и только спустя какое-то время в этом регионе начнутся розничные продажи. Видеокарты, включая модели A5xx и A7xx, должны стать доступны сборщикам готовых систем во всём мире в течение лета, позже ожидаются поставки для розничной продажи.

«…Мы выпустим наши продукты серии Intel Arc A начального уровня для настольных компьютеров (A3) во втором квартале сначала в Китае среди сборщиков компьютеров и OEM-производителей. Вскоре в Китае начнутся розничные продажи компонентов. Близость к производству компонентов для плат и высокий спрос на дискретные продукты начального уровня делают это место наиболее подходящим для старта. Нашим следующим шагом станет глобальное распространение этих продуктов…» Лиза Пирс (англ. Lisa Pearce), Intel

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Лиза Пирс (англ. Lisa Pearce), вице-президент и генеральный директор подразделения Intel Visual Compute Group, называет это поэтапным подходом, который позволит эффективно обслуживать клиентов. Вероятно, меньшее количество возможных комбинаций аппаратного обеспечения позволит компании постепенно решать возможные проблемы и минимизировать их количество перед началом розничных продаж. К сожалению, точные сроки распространения видеокарт остаются непонятными.