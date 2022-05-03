И даже с Intel Core i7-2600 PCIe 2.0, как скажется ограничение пропускной способности?

AMD недавно выпустила в розничную продажу самую доступную игровую видеокарту Radeon RX 6400. Решение не без недостатков, но интерес определённо вызывает, особенно у тех, кто ориентируется на бюджетные сборки и в последнее время не мог себе позволить обновить какую-нибудь очень старую модель из-за дефицита. Также кто-то сейчас может думать о сборке нового компьютера и выбирать между новой платформой с Intel Core i3 12-го поколения и старой с Core i5 10-го поколения, здесь кроется неприятный подвох. Видеокарта RX 6400 ограничена шиной PCIe Gen4x4, а платформа Intel 10-го поколения поддерживает только PCIe Gen3, что может негативно сказаться на производительности. Влияние оценил YouTube блогер RandomGaminginHD, сравнив две востребованные у покупателей платформы Intel и даже старую платформу с Intel Core i7-2600.

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У первой сборки на Intel Core i3-12300 было явное преимущество, во-первых, это не 12100F, который по стоимости ближе к Core i5-10400F и имеет меньшие частоты, а во-вторых, платформа работала с памятью DDR4-3200, когда Core i5-10400F был ограничен DDR4-2666. В итоге разница по среднему FPS достигает 27% в Cyberpunk 2077, следом идёт Forza Horizon 5 с разницей 13% и Overwatch с разницей 10%.

Потребуется дополнительный анализ, чтобы выяснить, где важнее была производительность на ядро и скорость памяти, а где потери вызваны действительно меньшей пропускной способностью интерфейса PCIe. По среднему FPS разница не так велика, но в некоторых случаях есть серьёзные просадки по редким событиям. Intel Core i7-2600 с PCIe Gen2 тоже неплохо себя показал, играть можно, хотя очевидно, что старый интерфейс серьёзно ограничивает пропускную способность. В тестировании TechPowerUp видеокарты RX 6500 XT было показано, что при переходе к PCIe Gen3 в среднем теряется около 10% и при переходе к PCIe Gen2 около 24% производительности в FHD разрешении.

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