Инсайдеры с самого начала обсуждали многократное увеличение быстродействия будущих графических процессоров AMD и NVIDIA, несколько дней назад информация начала меняться, сначала AMD приписывали ещё больший уровень вычислительной производительности, а теперь появились слухи и в отношении NVIDIA — в следующем поколении обе компании могут принять участие в забеге на 100 Тфлопс.
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NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti на базе полноценного GA102 может похвастаться вычислительной производительностью на операциях FP32 около 40 Тфлопс при энергопотреблении 450 Вт, следующее поколение будет ещё более энергоёмким, но это может быть оправдано увеличением производительности. Как сообщает Wccftech, известные инсайдеры Kopite7kimi и Greymon55 ожидают, что видеокарты следующего поколения AMD и NVIDIA достигнут вычислительной производительности 100 Тфлопс. Если прогнозы сбудутся, NVIDIA в 2,5 раза увеличит производительность относительно текущего флагмана, для AMD прирост будет значительнее, в 4 раза относительно Radeon RX 6900 XT. Стоит отметить, что пиковую вычислительную производительность FP32 не всегда можно сопоставить с производительностью в играх, многое определяется самой архитектурой и различными технологиями.
Информация ещё может измениться, конкретные цифры не известны, однако инсайдеры сходятся во мнении, что будущие флагманские видеокарты станут гораздо производительнее и потребуют немало энергии.
- Источник:
- Wccftech
- VideoCardz