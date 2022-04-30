Немного доработать и можно запускать в производство.

В сети можно встретить результаты разнообразных экспериментов по созданию необычных крыльчаток для компьютерных вентиляторов. После появления большого ассортимента потребительских 3D принтеров такие эксперименты стали появляться чаще — можно разработать крыльчатку любой геометрии и распечатать её. Но 3D принтер удовольствие недешёвое, поэтому YouTube блогер RandomGaminginHD выбрал более бюджетный вариант и сделал крыльчатку из картона. Нужно признать, что первое изделие выглядит не очень технологично и вряд ли может создать какой-то воздушный поток, но эксперимент с охлаждением нескольких современных процессоров был вполне успешен.

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RandomGaminginHD протестировал своё изделие с башенным кулером Scythe Mugen 2 для охлаждения процессоров Intel Pentium G7400 и Core i3-12300. В Cinebench R20 «гиперпень» мощностью 46 Вт одинаково разогрелся до 49°C, что с обычным вентилятором, что с картонным. У Core i3-12300 теплопакет больше, до 89 Вт, появилась разница в результатах. В Cinebench R20 с обычным вентилятором процессор нагрелся до 57°C и с картонным до 67°C.





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На первый взгляд, ценность эксперимента не очень высока, с другой стороны, можно прийти к выводу, что в случае с процессорами Intel Pentium G7400 и Core i3-12300 вполне хватает большого радиатора для пассивного охлаждения, ведь картонный вентилятор практически не создавал воздушного потока, а вот если загнуть лопасти, то ситуация может серьёзно улучшится.