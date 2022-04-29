Изолента решает любые проблемы.

На практике снова было доказано, что изолента — это незаменимая вещь, позволяющая решать любые проблемы. При помощи изоленты удалось избавить портативный игровой компьютер Steam Deck от очень неприятной особенности. Вентилятор устройства довольно шумный, но больше всего пользователей раздражает высокочастотный шум, похожий на свист или визг. В новой бета версии SteamOS удалось немного исправить проблему за счёт более широких возможностей регулирования, но это не поможет побороть визг вентилятора.

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Интересный способ предложил пользователь портала Reddit под псевдонимом OligarchyAmbulance, он заметил, что при надавливании на крышку Steam Deck раздражающий звук пропадает. Аналогичного эффекта пользователю удалось достичь, наклеив на внутреннюю сторону крышки изоленту в четыре слоя, аккурат за логотипом Valve.





Количество слоёв может отличаться, всё зависит от толщины изоленты. Возможно, как-то изменяется движение воздушных потоков или звук приглушается, но большинство экспериментаторов склоняются к тому, что помогает дополнительное давление на край корпуса вентилятора. Участники эксперимента не заметили изменений в температурах, но каждый случай индивидуален и в таком компактном корпусе легко нарушить охлаждение, вызвать перегрев и испортить устройство. Поэтому все манипуляции осуществляются на свой страх и риск. Выше приводится видео с проблемой, а ниже — уже без.

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