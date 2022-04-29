Как и планировалось, обновление для PlayStation 5 с поддержкой адаптивной частоты обновления (variable refresh rate, VRR) вышло на этой неделе, принеся владельцам мониторов и телевизоров с поддержкой HDMI 2.1 не только более плавный геймплей за счёт синхронизации, но и неожиданный прирост кадровой частоты.
реклама
Результаты первых наблюдений оказались впечатляющими, например, специалистами Wccftech отмечается опубликованное на YouTube канале ElAnalistaDeBits сравнение. В ремастере Marvel's Spider-Man Remastered фреймрейт временами перешагивает отметку в 90 кадров в секунду, когда ранее был заблокирован на 60, а в 4K теперь можно получить 60 FPS, а не 30. Уже более современный Miles Morales получил очень небольшой прирост, но временами вполне ощутимый. Самые существенные изменения заметили в Ratchet & Clank: Rift Apart, в игре частота кадров может достигать 110 FPS. Это всё игры с официальной поддержкой VRR, в неподдерживаемых играх частота кадров пока остаётся на прежнем уровне.
Также специалистами отмечено важное замечание YouTube блогера HDTVTest об ограниченности пропускной способности HDMI 2.1 на PlayStation 5, что требует правильной установки режима цветности — это должно быть цветовое пространство YCbCr с субдискретизацией 4:2:2.