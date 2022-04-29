С поддержкой переменной частоты обновления пропало ограничение FPS.

Как и планировалось, обновление для PlayStation 5 с поддержкой адаптивной частоты обновления (variable refresh rate, VRR) вышло на этой неделе, принеся владельцам мониторов и телевизоров с поддержкой HDMI 2.1 не только более плавный геймплей за счёт синхронизации, но и неожиданный прирост кадровой частоты.

реклама

Результаты первых наблюдений оказались впечатляющими, например, специалистами Wccftech отмечается опубликованное на YouTube канале ElAnalistaDeBits сравнение. В ремастере Marvel's Spider-Man Remastered фреймрейт временами перешагивает отметку в 90 кадров в секунду, когда ранее был заблокирован на 60, а в 4K теперь можно получить 60 FPS, а не 30. Уже более современный Miles Morales получил очень небольшой прирост, но временами вполне ощутимый. Самые существенные изменения заметили в Ratchet & Clank: Rift Apart, в игре частота кадров может достигать 110 FPS. Это всё игры с официальной поддержкой VRR, в неподдерживаемых играх частота кадров пока остаётся на прежнем уровне.





анонсы и реклама 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб 3060 Gigabyte задешево в Регарде

Также специалистами отмечено важное замечание YouTube блогера HDTVTest об ограниченности пропускной способности HDMI 2.1 на PlayStation 5, что требует правильной установки режима цветности — это должно быть цветовое пространство YCbCr с субдискретизацией 4:2:2.