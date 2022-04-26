Долгожданное обновление сделает игровой процесс более комфортным.

PlayStation 5 вскорости получит долгожданное обновление, которое позволит включить переменную частоту обновления экрана (variable refresh rate, VRR) и наслаждаться гораздо более комфортным игровым процессом без разрывов кадров и с меньшей задержкой. Об этом Sony сообщила в официальном блоге, отмечая, что при выполнении условий аппаратной совместимости, VRR будет автоматически включаться для поддерживаемых игр, число которых вскорости будет насчитывать 15 проектов.

Первые игры, которые получат обновление для поддержки VRR. Источник: Sony

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Для полной совместимости уже выпущенные игры должны также получить специальный патч, но есть возможность включить технологию вручную и, если в игре не будет визуальных артефактов или каких-либо других проблем, играть не дожидаясь обновления. Все будущие игры для PlayStation 5 будут изначально обладать поддержкой VRR. Работать технология будет только на дисплеях с интерфейсом HDMI версии 2.1. Рассылку обновлений во всём мире начнут на этой неделе.