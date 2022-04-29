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Moleculo За пост начислено вознаграждение
RAID-контроллер компании GRAID использует графический процессор NVIDIA GA106 для ускорения
Выглядит как видеокарта NVIDIA RTX A2000.
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Источник: GRAID

Можно ли использовать графический процессор в качестве контроллера для RAID массивов? Оказывается, да. В прошлом году компания GRAID удивила всех таким необычным решением, превратив профессиональную видеокарту NVIDIA T1000 в PCIe контроллер для RAID массивов, где вся вычислительная нагрузка, связанная с организацией работы массива, переносится на энергоэффективный графический процессор. Решение продемонстрировало высокие скоростные показатели и, вероятно, было востребовано, поскольку недавно компания представила новую версию и на этот раз в её основе используется графический процессор GA106, как и в видеокарте NVIDIA RTX A2000. Контроллер и выглядит практически идентично видеокарте, за исключением того, что разъёмы для вывода изображения на нём отсутствуют, сообщает VideoCardz.

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Новый контроллер GRAID получил название Supreme Raid SR-1010, он поддерживает уровни RAID 0, 1, 5, 6, 10 и позволяет подключить до 32 дисков, работающих по протоколу NVMe и NVMe-oF. Что касается скоростных характеристик, в среде Linux скорость последовательного чтения может достигать 110 ГБ/с, скорость случайного чтения мелких файлов 19 млн операций в секунду, записи — 1,5 млн. По данным компании, новинка на 20% быстрее предыдущей модели контроллера SR-1000, а также более чем в пять раз быстрее аппаратного RAID-массива высокого класса.

Источник:
GRAID
VideoCardz
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#необычные новинки #graid #raid массивы
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