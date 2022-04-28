Может быть, в следующем поколении видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 такое решение станет заводским.

Японский производитель Sycom не только занимается сборкой готовых ПК, но и модифицирует системы охлаждения, в том числе видеокарт. Среди интересных новинок заметили появление GeForce RTX 3090 Ti с водяным охлаждением, серия называется G-Master Hydro В. Судя по всему, основой стала видеокарта Gallardo с воздушным охлаждением от компании Manli, отмечает VideoCardz. В воздушное охлаждение интегрировали систему жидкостного охлаждения Asetek Hybrid GFX с 240-мм радиатором и парой 120-мм тихих и мощных вентиляторов Noctua NF-A12x12 ULN. Всего в системе охлаждения пять вентиляторов.

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К сожалению, производитель не раскрывает сам процесс модификации видеокарты и то, как удаётся совместить стандартное воздушное охлаждение с водоблоком, а это было бы очень интересно. Такая реализация позволяет снизить температуру графического процессора на 15°C. Что интересно, похожее решение может появиться в будущих флагманских видеокартах GeForce RTX 40, инсайдеры предсказывают появление массивных гибридных систем охлаждения, позволяющих отвести более 600 Вт тепла при пиковых нагрузках, накануне появились слухи о тестировании плат с мощностью 900 Вт.