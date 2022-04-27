По слухам, такой вариант оснащается парой 16-контактных разъёмов дополнительного питания.

Инсайдеры продолжают пугать общественность огромным энергопотреблением видеокарт следующего поколения. Как передаёт VideoCardz со ссылкой на известного информатора под псевдонимом kopite7kimi, NVIDIA может тестировать для будущей линейки GeForce RTX 40 плату с двумя 16-контактными разъёмами дополнительного питания и TDP до 900 Вт. Неизвестно, дойдёт ли такой вариант до коммерческой реализации. Для укрепления имиджа и позиции лидера в игровом сегменте компания могла бы выпустить такого монстра с полнофункциональным графическим процессором AD102 под видом условной RTX 4090 Ti, либо под видом нового TITAN. Такому варианту приписывают 48 ГБ памяти GDDR6X на чипах 24 Гбит/с.

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С трудом верится, что указанный уровень TDP может быть базовым, возможно, это пиковое допустимое значение при кратковременных всплесках энергопотребления, справиться с этими всплесками смогут новые блоки питания, изготовленные по стандарту Intel ATX 3.0, недавно этому вопросу уделялось внимание.

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Также появились некоторые предположения и о других моделях будущего семейства видеокарт на архитектуре Ada Lovelace. Для каждой модели верхнего сегмента могут подготовить собственную версию графического процессора: AD102 для RTX 4090, AD103 для RTX 4080 и AD104 для RTX 4070. Это может говорить о планах чётче сегментировать модели и оставить больше пространства между ними для выпуска в будущем новых вариантов Ti и Super. Ожидается, что в каждом сегменте увеличат объём памяти, RTX 4080 может получить 16 ГБ, а RTX 4070 — 12 ГБ.