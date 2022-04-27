Инсайдеры продолжают пугать общественность огромным энергопотреблением видеокарт следующего поколения. Как передаёт VideoCardz со ссылкой на известного информатора под псевдонимом kopite7kimi, NVIDIA может тестировать для будущей линейки GeForce RTX 40 плату с двумя 16-контактными разъёмами дополнительного питания и TDP до 900 Вт. Неизвестно, дойдёт ли такой вариант до коммерческой реализации. Для укрепления имиджа и позиции лидера в игровом сегменте компания могла бы выпустить такого монстра с полнофункциональным графическим процессором AD102 под видом условной RTX 4090 Ti, либо под видом нового TITAN. Такому варианту приписывают 48 ГБ памяти GDDR6X на чипах 24 Гбит/с.
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С трудом верится, что указанный уровень TDP может быть базовым, возможно, это пиковое допустимое значение при кратковременных всплесках энергопотребления, справиться с этими всплесками смогут новые блоки питания, изготовленные по стандарту Intel ATX 3.0, недавно этому вопросу уделялось внимание.
Также появились некоторые предположения и о других моделях будущего семейства видеокарт на архитектуре Ada Lovelace. Для каждой модели верхнего сегмента могут подготовить собственную версию графического процессора: AD102 для RTX 4090, AD103 для RTX 4080 и AD104 для RTX 4070. Это может говорить о планах чётче сегментировать модели и оставить больше пространства между ними для выпуска в будущем новых вариантов Ti и Super. Ожидается, что в каждом сегменте увеличат объём памяти, RTX 4080 может получить 16 ГБ, а RTX 4070 — 12 ГБ.
- Источник:
- VideoCardz