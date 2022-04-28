Количество недобросовестных разработчиков увеличилось.

Специалисты группы безопасности Android поделились в блоге Google статистикой борьбы с недобросовестными разработчиками и их приложениями на площадке Google Play в 2021 году. Компания прикладывает большие усилия, чтобы такие приложения не попадали в каталог, а разработчики не могли получить доступ к конфиденциальным данным. Одно из направлений работы Google связано с системой автоматической проверки приложений, за которой стоит продвинутый искусственный интеллект. Совершенствуя процессы машинного обучения и алгоритмы проверки удалось вывести систему на новый уровень, это позволило за прошедший год отфильтровать 1,2 млн вредоносных приложений. Пришлось заблокировать 190000 разработчиков, в 2020 году нарушителей было выявлено меньше — 119000.

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В Google считают, что для лучшей защиты данных пользователей необходимо ограничить к ним доступ, поэтому постепенно правила платформы становятся всё строже, пересматриваются возможности, доступные разработчикам в программных интерфейсах. Например, недавно сообщалось, что новые правила Google приведут к исчезновению всех сторонних приложений для записи звонков. Последняя доступная разработчикам лазейка скрывалась в API специальных возможностей, теперь его запрещено использовать в этих целях.