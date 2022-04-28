По данным инсайдера, графический процессор будет огромным и объединит до восьми вычислительных кристаллов на одной подложке.

В ускорителях вычислений AMD Instinct MI200 компания впервые применила мульти-чип дизайн для графического процессора, объединив на одной подложке два графических кристалла. Всё указывает на то, что в ближайшем будущем такой подход будет активно развиваться, а за счёт технологий трёхмерной упаковки производители получат возможность накладывать различные кристаллы друг на друга и создавать уникальные решения, гибкие, экономически эффективные и легко масштабируемые. В очередной порции слухов инсайдер Moore’s Law Is Dead сообщает, что трёхмерная компоновка кристаллов будет использоваться в будущем поколении ускорителей Instinct MI300 компании AMD.

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Moore’s Law Is Dead утверждает, что видел новые графические процессоры на фотографиях и они огромные, площадь подложки составляет около 2750 мм2 и на ней располагается до четырёх «плиток», как их называет инсайдер, выполненных по 6-нм технологии. Каждая плитка содержит различные блоки, включая блок ввода-вывода для соединения с памятью типа HBM3. Что самое интересное, поверх каждой такой плитки располагаются два 5-нм вычислительных кристалла с межсоединением, насчитывающим около 20000 контактов. Графический процессор показан инсайдером на рендерах (25:03), выглядит впечатляюще.





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Уровень производительности на данный момент неизвестен, но Moore’s Law Is Dead ожидает двукратного прироста относительно MI250X при небольшом увеличении энергопотребления относительно текущего поколения, с 560 Вт до 600 Вт.