Базовая модель ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula была одной из самых быстрых среди конкурентов.

По последним слухам, обновлённые видеокарты AMD Radeon RX серии 6000 должны представить 10 мая. В сети уже начинают появляться некоторые подробности о моделях различных производителей, например, младший вариант RX 6650 XT с большой вероятностью получит чипы памяти 17,5 Гбит/с. Также недавно в базе данных GFXBench была замечена RX 6750 XT, которая оказалась на 2% быстрее базового варианта. Теперь появилось подтверждение о подготовке компанией ASRock пяти новых видеокарт, модели были зарегистрированы на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает VideoCardz.

RX6950XT OCF 16G

RX6750XT PGD 12GO

RX6750XT CLP 12GO

RX6650XT CLD 8GO

RX6650XT PGD 8GO

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Первое место в списке занимает ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula – это флагманская модель производителя. Базовая версия видеокарты оснащена индивидуально разработанной ASRock печатной платой с 21-фазным VRM, тремя 8-контактными разъёмами питания и уже использует отборный графический процессор Navi 21XTXH. Вероятно, этот же ГП получит и в обновлённая видеокарта. Частоты могут увеличить, хотя OC Formula и так работает на довольно высоких частотах до 2475 МГц. Также в списке присутствуют по два варианта RX 6750 XT и RX 6650 XT, это модели Phantom Gaming D (PGD), Challenger Pro (CLP) и Challenger D (CLD).