По последним слухам, обновлённые видеокарты AMD Radeon RX серии 6000 должны представить 10 мая. В сети уже начинают появляться некоторые подробности о моделях различных производителей, например, младший вариант RX 6650 XT с большой вероятностью получит чипы памяти 17,5 Гбит/с. Также недавно в базе данных GFXBench была замечена RX 6750 XT, которая оказалась на 2% быстрее базового варианта. Теперь появилось подтверждение о подготовке компанией ASRock пяти новых видеокарт, модели были зарегистрированы на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает VideoCardz.
- RX6950XT OCF 16G
- RX6750XT PGD 12GO
- RX6750XT CLP 12GO
- RX6650XT CLD 8GO
- RX6650XT PGD 8GO
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Первое место в списке занимает ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula – это флагманская модель производителя. Базовая версия видеокарты оснащена индивидуально разработанной ASRock печатной платой с 21-фазным VRM, тремя 8-контактными разъёмами питания и уже использует отборный графический процессор Navi 21XTXH. Вероятно, этот же ГП получит и в обновлённая видеокарта. Частоты могут увеличить, хотя OC Formula и так работает на довольно высоких частотах до 2475 МГц. Также в списке присутствуют по два варианта RX 6750 XT и RX 6650 XT, это модели Phantom Gaming D (PGD), Challenger Pro (CLP) и Challenger D (CLD).
- Источник:
- ЕЭК
- VideoCardz