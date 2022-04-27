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ASRock готовит пять обновлённых видеокарт Radeon RX 6x50 XT вместе с новым флагманом OC Formula
Базовая модель ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula была одной из самых быстрых среди конкурентов.
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По последним слухам, обновлённые видеокарты AMD Radeon RX серии 6000 должны представить 10 мая. В сети уже начинают появляться некоторые подробности о моделях различных производителей, например, младший вариант RX 6650 XT с большой вероятностью получит чипы памяти 17,5 Гбит/с. Также недавно в базе данных GFXBench была замечена RX 6750 XT, которая оказалась на 2% быстрее базового варианта. Теперь появилось подтверждение о подготовке компанией ASRock пяти новых видеокарт, модели были зарегистрированы на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает VideoCardz.

  • RX6950XT OCF 16G
  • RX6750XT PGD 12GO
  • RX6750XT CLP 12GO
  • RX6650XT CLD 8GO
  • RX6650XT PGD 8GO

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Первое место в списке занимает ASRock Radeon RX 6950 XT OC Formula – это флагманская модель производителя. Базовая версия видеокарты оснащена индивидуально разработанной ASRock печатной платой с 21-фазным VRM, тремя 8-контактными разъёмами питания и уже использует отборный графический процессор Navi 21XTXH. Вероятно, этот же ГП получит и в обновлённая видеокарта. Частоты могут увеличить, хотя OC Formula и так работает на довольно высоких частотах до 2475 МГц. Также в списке присутствуют по два варианта RX 6750 XT и RX 6650 XT, это модели Phantom Gaming D (PGD), Challenger Pro (CLP) и Challenger D (CLD).

Источник:
ЕЭК
VideoCardz
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#amd #видеокарты #asrock #amd radeon
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