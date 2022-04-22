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Moleculo За пост начислено вознаграждение
AMD Radeon RX 6750 XT показалась в тесте GFXBench, лишь на 2% обогнав базовую версию RX 6700 XT
Но этого хватило, чтобы в общем зачёте опередить главного конкурента.
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Обновление видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 ожидается в мае, недавно в сети появились характеристики младшей модели RX 6650 XT от одного из производителей, а сегодня обнаружили первые результаты тестирования RX 6750 XT. Видеокарту протестировали в GFXBench, это не самый популярный бенчмарк, особенно для тестирования настольных видеокарт, но других результатов пока нет.

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Данные обнаружил Twitter блогер @KOMACHI_ENSAKA, видеокарта была протестирована только в одном сценарии — это Aztec Ruins High Tier, что существенно снижает возможности сравнения с другими моделями. Частота кадров в режиме Off-screen, когда влияние дисплея на результаты исключено, составила 366,5 FPS. Это высокий результат, но как отмечает VideoCardz, он лишь на 2% выше того, что показывает в этом же тесте RX 6700 XT. Прирост не впечатляет, но в общем усреднённом рейтинге этих 2% было достаточно, чтобы обогнать NVIDIA GeForce RTX 3070. Обновлённая RX 6750 XT отличается от базовой более высокими частотами графического процессора и памяти, вполне вероятно, что в распространённых приложениях прирост производительности будет куда выше.

Источник:
GFXBench
Twitter @KOMACHI_ENSAKA
VideoCardz
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#amd #видеокарты #amd radeon
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