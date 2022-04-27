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На видеокартах Radeon RX 6400 возможность разгона может быть заблокирована
О блокировке сообщается в первых обзорах.
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Недавно бюджетная видеокарта AMD Radeon RX 6400 перестала быть эксклюзивом для сборщиков готовых систем и была представлена на розничном рынке. Модель обладает гораздо меньшими частотами по сравнению со старшим вариантом RX 6500 XT, кроме частот урезали и количество активных вычислительных блоков в графическом процессоре. Всё это в совокупности приводит к гораздо меньшей производительности. Частично наверстать отставание от старшей версии можно было бы за счёт разгона, но он может быть заблокирован, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на обзор ресурса TechPowerUp.

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В лаборатории TechPowerUp оказался вариант MSI RX 6400 Aero ITX, в процессе тестирования выяснилось, что управление частотами в программном обеспечении AMD Radeon отсутствует, специалисты резюмируют: «Разгон Radeon RX 6400 невозможен, так как AMD полностью заблокировала эту карту». При этом в Tom’s Hardware высказывают предположения, что ограничение может иметь временный характер, либо что-то не так с драйверами, либо с BIOS, возможно, это связано с первоначальным предназначением для готовых систем, где разгон могут намеренно блокировать. Также пока нет точной информации об отсутствии возможности повышать частоты с помощью стороннего программного обеспечения, короче говоря, надежды ещё есть.

Источник:
Tom's Hardware
TechPowerUp
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#amd #видеокарты #разгон #amd radeon #бюджетные видеокарты
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