Мощность видеокарты может кратковременно повышаться в три раза.

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Энергопотребление флагманских видеокарт с каждым новым поколением становится всё больше и подобрать подходящий блок питания (БП) всё сложнее. Недостаточно просто ориентироваться на базовые показатели, указанные в спецификациях, нужно учитывать возможные всплески энергопотребления. У современных видеокарт они могут быть значительными — в 3 раза больше номинального значения, пишет Wccftech со ссылкой на стандарт PCI-SIG.

реклама

Всплески кратковременны, но могут привести к сбоям — сообщения об этом появлялись от первых владельцев мощных видеокарт NVIDIA текущего поколения, многие жаловались на отключение ПК при высокой нагрузке. БП не выдерживал, хотя по номинальной мощности должен был справляться с питанием всей системы. Всплески энергопотребления — одна из основных проблем, с которой будут бороться БП, произведённые по новой спецификации ATX 3.0 от Intel.

Как поможет новая спецификация, объяснил специалист Intel Стивен Истман (англ. Stephen Eastman) в интервью журналу PCWorld. Новые БП должны оснащаться достаточным количеством конденсаторов, чтобы предотвратить проседание мощности. Специалист приводит пример, БП ATX 3.0 мощностью 750 Вт сможет поддерживать стабильную работу системы с видеокартой номинальной мощностью 300 Вт, если же выбирать БП стандарта ATX 2.x, то могут потребоваться более мощные модели, от 1100 Вт.

анонсы и реклама Рухнула цена RTX 3070 в Регарде RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р RTX 3060 Ti подешевела в два раза -12000р на i9 12900KF смотри цену RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке 450 000р скидка на комп Alienware -150000р на RTX 3080 в Ситилинке

В новом поколении видеокарт могут появиться модели с номинальной мощностью 600 Вт, использующие новые коннекторы питания 12VHPWR, а это значит, что для них всплески энергопотребления могут достигать 1800 Вт. Поэтому, для нового игрового ПК с мощной видеокартой однозначно стоит обратить внимание и на новый БП стандарта ATX 3.0.