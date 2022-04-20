Энергопотребление флагманских видеокарт с каждым новым поколением становится всё больше и подобрать подходящий блок питания (БП) всё сложнее. Недостаточно просто ориентироваться на базовые показатели, указанные в спецификациях, нужно учитывать возможные всплески энергопотребления. У современных видеокарт они могут быть значительными — в 3 раза больше номинального значения, пишет Wccftech со ссылкой на стандарт PCI-SIG.
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Всплески кратковременны, но могут привести к сбоям — сообщения об этом появлялись от первых владельцев мощных видеокарт NVIDIA текущего поколения, многие жаловались на отключение ПК при высокой нагрузке. БП не выдерживал, хотя по номинальной мощности должен был справляться с питанием всей системы. Всплески энергопотребления — одна из основных проблем, с которой будут бороться БП, произведённые по новой спецификации ATX 3.0 от Intel.
Как поможет новая спецификация, объяснил специалист Intel Стивен Истман (англ. Stephen Eastman) в интервью журналу PCWorld. Новые БП должны оснащаться достаточным количеством конденсаторов, чтобы предотвратить проседание мощности. Специалист приводит пример, БП ATX 3.0 мощностью 750 Вт сможет поддерживать стабильную работу системы с видеокартой номинальной мощностью 300 Вт, если же выбирать БП стандарта ATX 2.x, то могут потребоваться более мощные модели, от 1100 Вт.
В новом поколении видеокарт могут появиться модели с номинальной мощностью 600 Вт, использующие новые коннекторы питания 12VHPWR, а это значит, что для них всплески энергопотребления могут достигать 1800 Вт. Поэтому, для нового игрового ПК с мощной видеокартой однозначно стоит обратить внимание и на новый БП стандарта ATX 3.0.