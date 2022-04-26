Производительная платформа, мощная 120 Вт зарядка и 10-битный AMOLED дисплей с высокой частотой обновления.

Состоялся глобальный дебют смартфона Poco F4 GT, новинка основана на мощной платформе с 4-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon Gen 1 и предлагается в двух вариантах, с комбинацией оперативной (LPDDR5-6400) и флэш-памяти (UFS 3.1) 8+128 ГБ или 12+256 ГБ, соответствующая рекомендованная стоимость этих вариантов составляет 499 и 599 евро. Poco F4 GT будет доступен в трёх цветах: чёрном Stealth Black, сером Knight Silver и жёлтом Cyber Yellow.

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Среди особенностей смартфона можно отметить производительную систему охлаждения с двумя испарительными камерами общей площадью 4860 мм2, как отмечает компания, это на 170% больше, чем в предыдущем поколении. Смартфон оснащается аккумулятором 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт: «Зарядка быстрая независимо от того, что вы делаете», это заявление сопровождалось сведениями о полной зарядке при выключенном дисплее за 17 минут, а при игре Free Fire с частотой кадров 60 FPS потребуется 25 минут. Кабель зарядки (USB Type-C) не должен мешать в играх за счёт угловой конструкции. В продолжение темы игр нужно отметить наличие дополнительных «всплывающих» магнитных триггеров.





В смартфоне используется 10-битный AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюймов с частотой обновления 120 Гц и высокочастотным ШИМ 1920 Гц, частота опроса сенсорного слоя 480 Гц. Дисплей оснащён отверстием для фронтальной камеры, которая использует 20 МП сенсор Sony IMX596. Что касается основного модуля, в нём используется три объектива: главный с сенсором 64 МП Sony IMX686, макро 2 МП и ультра-широкоугольный 8 МП. Присутствует датчик мерцания.

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Подробные характеристики Poco F4 GT можно изучить на странице смартфона глобального сайта Poco, продажи начинаются 28 апреля.