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Thermal Grizzly и Der8auer представили рамку для защиты процессоров Intel 12-го поколения от изгиба
А также специальную шлифовальную рамку для процессора.
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Как известно, сильный прижим системы фиксации сокета LGA 1700 приводит к небольшому изгибу процессоров Intel Core 12-го поколения. На работоспособность это не влияет, во всяком случае в краткосрочной перспективе, а значит деформация проблемой не является, что отмечали специалисты Intel. С другой стороны, изгиб крышки процессора приводит к ухудшению теплоотвода и температурного режима, особенно на мощных флагманских процессорах. Первым решением проблемы было поднятие системы креплений на небольшую высоту с помощью шайб, теперь сторонние производители создают свои системы крепления, которые не нарушают геометрию процессора.

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В конце прошлой недели о появлении специальных монтажных рамок сообщила хорошо известная компания Thermal Grizzly. Разработкой CPU Contact Frame занимался оверклокер Роман Хартунг (Roman Hartung), известный под псевдонимом Der8auer. В новом видео на YouTube канале специалист рассказал о процессе разработки, производства, нюансах и правильном применении монтажной рамки.

Источник: Der8auer на YouTube

CPU Contact Frame изготавливается из анодированного алюминиевого сплава марки AW-7075. Отдельного внимания заслуживает процесс установки, вокруг отверстий для крепёжных болтов нанесены риски, на них нужно ориентироваться при затяжке соединений. Это важно, поскольку недостаточный прижим процессора может привести к проблемам, например, «отвалу» памяти.

Также представлена специальная шлифовальная рамка, сначала CPU Contact Frame можно использовать для фиксации процессора в шлифовальной рамке, после дополнительного выравнивания крышки процессор с монтажной рамкой устанавливается в материнскую плату. В среднем, CPU Contact Frame позволяет выиграть около 5°C, шлифовка позволит сократить температуру ещё на пару градусов. Ожидаемая цена CPU Contact Frame составляет около 38 евро, в набор шлифовальная рамка не входит.

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Источник:
Der8auer на YouTube
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#intel #системы охлаждения #thermal grizzly
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