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Moleculo За пост начислено вознаграждение
В Китае пройдёт конкурс на разработку аккумулятора для квадроцикла Tesla Cyberquad
Похоже, компания продолжает работу над электрическим квадроциклом.
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Производство электрического пикапа Tesla Cybertruck должны начать в следующем году. Если вспомнить презентацию 2019 года, пикап представили вместе с прототипом квадроцикла Cyberquad, он был выполнен в том же футуристическом стиле и рассматривался как дополнение для владельцев пикапа, квадроцикл легко помещался в его кузов. Пока компания выпустила только детскую версию Cyberquad, о взрослой информации мало, но вряд ли её разработку забросили. В Китае объявили конкурс, в рамках которого участникам предлагают разработать аккумулятор для Cyberquad, сообщает MyDrivers со ссылкой на китайское подразделение Tesla. Объявление о конкурсе можно найти на странице Tesla China в социальной сети Weibo.

Фото Reddit u/Kruzat, CC BY-SA 4.0, из архива Wikimedia Commons

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Отмечается, что конкурс объявлен в преддверии конференции World EV & ES Battery Conference 2022. Участникам предлагается разработать для Cyberquad аккумулятор из элементов Tesla 2170, его конструкция должна обеспечивать возможность перевозки на Cybertruck. Конкурс продлится три месяца, начало предварительного этапа запланирована на вторую половину мая. Десятка лучших команд получит денежные призы и, возможно, лучшая работа будет рассматриваться для производства. Также отмечается, что техническое сопровождение участников будет осуществлять команда из шести специалистов Tesla China и десяти специалистов крупнейших компаний автомобильной и аккумуляторной промышленности.

Источник:
Tesla China в Weibo
MyDrivers
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#tesla #электромобили #tesla cybertruck #tesla cyberquad
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