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В коде Android нашли десертное название следующей версии операционной системы
Google больше не называет публичные версии вкусными названиями, но внутри компании они всё ещё используются.
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Раньше Google давала операционным системам Android названия различных сладостей. С недавнего времени для обозначения новых выпусков стали использовать просто номера, однако инженеры при разработке продолжают следовать забавной традиции, например, Android 11 назвали в честь шоколадного торта Red Velvet Cake, а следующую версию в честь ледяного десерта Snow Cone, подготавливаемая к финальному релизу 13 версия операционной системы носит название итальянского десерта «Тирамису». Исследование ресурса Android Authority показало, что большинство пользователей положительно относятся к такой практике и были бы рады её возвращению.

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Если вам интересно, как инженеры назвали Android 14, то это можно узнать из исходников. Android является открытой операционной системой, поэтому на поиски может отправиться любой желающий. Однако специалисты XDA-Developers уже нашли название в системе контроля версий Gerrit, как отмечается, в недавних коммитах впервые было замечено внутреннее кодовое имя следующей версии Android, назвали её «Перевёрнутый пирог» (англ. Upside Down Cake). Остаётся надеяться, что новые версии операционной системы в плане новых возможностей будут такими же «вкусными», как и их кодовые названия.

Источник:
Gerrit
XDA-Developers
Android Authority
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#android #google
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