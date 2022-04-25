По мнению инсайдеров, игровые новинки GeForce RTX 40 будут использовать специально оптимизированную технологию на базе 4-нм техпроцесса TSMC.

Инсайдеры начинают говорить о некоторых новых деталях будущего поколения видеокарт, вчера появились слухи о том, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 на базе архитектуры Ada Lovelace сохранят интерфейс PCIe Gen4, в отличие от решений для высокопроизводительных вычислений Hopper, которые спроектированы для работы с новым PCIe Gen5. Но похоже, что для производства графических процессоров Hopper и Ada Lovelace будет использоваться одна технология. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдера под псевдонимом Moore’s Law Is Dead.

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Инсайдер считает, что графические процессоры Ada Lovelace должны изготавливаться TSMC по оптимизированному специально для NVIDIA 4-нм техпроцессу 4N. Таким образом, у NVIDIA будет некоторое преимущество над AMD, новые видеокарты которой, по слухам, будут использовать 5-нм и 6-нм техпроцессы TSMC. Однако AMD может иметь преимущество в конструкции графических процессоров, если применение мульти-чип дизайна подтвердится, то это решение должно быть эффективнее, чем монолитные графические процессоры NVIDIA. В конечном итоге, NVIDIA может использовать более совершенный технологический процесс, а AMD более эффективный подход к проектированию, резюмирует Wccftech.