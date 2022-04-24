Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Видеокарты GeForce RTX 40 могут сохранить интерфейс PCIe 4-го поколения
Хотя PCIe Gen5 поддерживается в новых ускорителях вычислений.
анонсы и реклама
RTX 3050 MSI Gaming за копейки в Регарде
3060 Gigabyte за гроши в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Новые игровые видеокарты NVIDIA ожидают в этом году, инсайдеры уже долгое время обсуждают возможные характеристики моделей и сообщают о большом увеличении производительности и энергопотребления у флагманских вариантов. Если с энергопотреблением всё более-менее понятно, то никто не может с абсолютной точностью предсказать количество CUDA-ядер. Со ссылкой на слухи от известного инсайдера @kopite7kimi, ресурс VideoCardz отмечает, что не стоит ожидать сохранение структуры блоков в новой архитектуре, она может измениться, как это было при переходе от архитектуры Turing к Ampere — никто до самого выпуска видеокарт не знал, что NVIDIA удваивает количество CUDA-ядер.

реклама

Другой интересной информацией от инсайдера стало то, что NVIDIA может продолжить использовать в новых видеокартах интерфейс PCIe Gen4. Это очень странно, особенно с учётом выпуска компанией архитектуры Hopper с поддержкой PCIe Gen5. С другой стороны, видеокартам может быть вполне достаточно пропускной способности PCIe Gen4, также ранее появлялись слухи о совместимости выводов графических процессоров GA102 текущего поколения и AD102 грядущего, об этом сообщалось на ресурсе Igor's LAB и это тоже может намекать на работу видеокарт GeForce RTX 40 с интерфейсом PCIe Gen4.

Источник:
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #слухи
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Бюджетные видеокарты дешевеют в российских магазинах – GeForce GTX 1660 за 2 недели скинула 60%
Видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6500 XT скинула 26 000 р за 2 недели
Переделанная в десктопную из ноутбучной RTX 3060 продается на Aliexpress
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные эксперты прогнозируют рублю падение до 180 за доллар
470
Бюджетные видеокарты дешевеют в российских магазинах – GeForce GTX 1660 за 2 недели скинула 60%
30
Украинцам запретили покупать криптовалюту, а Binance сливала данные граждан РФ государству
24
Неизвестный счастливчик продал 272 Биткоина пролежавших на кошельке 9 лет и заработал $11 миллионов
10
Магазины РФ продают процессоры AMD ниже рекомендованной стоимости – Ryzen 5 5600X за 26 000р
25
В обходе санкций VISA и Mastercard россиянам помогут узбеки, но есть один нюанс
23
Ремейк The House of the Dead доберётся до PC и консолей прошлого поколения в конце апреля
+
Специалисты обнаружили 40 ГБ памяти GDDR6 при разборке комплекта разработчика Xbox Series X
3
Минфин РФ намерен легализовать Биткоин для осуществления международных долларовых переводов
4
СМИ: На днях Blizzard объявит точную дату выхода Diablo Immortal
2
CERN: Крупнейший в мире разрушитель атомов готов к исследованию темной материи
12
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti разогналась до 2910/22144 МГц
7
Майнинг перестал приносить ощутимую прибыль – GeForce RTX 3090 окупается за 30 месяцев
16
На видеокарте GeForce GTX 1050 ещё можно добиться 60 FPS в современных играх
5
Видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6500 XT скинула 26 000 р за 2 недели
16
Poco F4 и Redmi Note 12 сертифицированы и практически готовы к запуску
+
Intel выпустила кодировщик SVT-AV1 версии 1.0 для для кодирования/декодирования AV1 на процессорах
3
Второй претендент на покупку Twitter может объявиться на следующей неделе
2
В совет директоров Activision Blizzard добавят двух женщин для «улучшения рабочей среды»
10
Intel Core i9-12900KS в связке с двумя AMD Radeon R9 295X2 занял второе место в 3DMark11 Performance
+

Популярные статьи

Топ 10 перспективных криптовалют в 2022 — часть 2
8
Литва и Латвия отказываются от электричества из РФ и будут платить в 5 раз дороже за польский уголь
52
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI
9
Обзор игровой мышки Corsair Katar Pro
8
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: в далекой-далекой галактике LEGO
+
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть третья финальная
+
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 13
+

Сейчас обсуждают

Кукурузный Штеуд
16:59
Чудеса XXI века: На Украине дети из тысячи сельских школ ходят в туалет на улицу
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
sanchez521
16:59
Как оказалось, россиянам для начала унитазы нужны. Потом уже уже о бумаге думать
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
saf-saf
16:54
Западные эксперты прогнозируют рублю падение до 180 за доллар
KAHAT
16:54
https://pikabu.ru/story/domestos_zapustil_v_rossii_konkurs_na_samyiy_gryaznyiy_shkolnyiy_tualet_pobeditelyu_obeshchayut_remont_8237939
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
KAHAT
16:51
начинай мерить )
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
mistergrim
16:51
Э-э, не женщин, а менструирующих людей!
CD Project Red задумывается о введении дополнительных выходных для женщин
KAHAT
16:46
Такая осведомлённость... да в подробностях. Чувствуется ваш глубокий жизненный опыт и знания в вопросе прохождения дерьма по штанам )))
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
Кукурузный Штеуд
16:45
А вообще нафига вам с такими туалетами ещё туалетная бумага сдалась? Вытирайте рукавами. Ты сам-то своими глазами видел биде или только на картинках?
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
KAHAT
16:44
Я не знал, что биде - это, чтобы драться. Почитай инструкцию на досуге - там по другому всё устроено))) Дикари такие дикари ))
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
Кукурузный Штеуд
16:40
О, один отозвался! Снаряды и патроны кончаются в ход идут боевые картиночки. Я так понимаю, что этим и будете побеждать российские войска?
В России предлагают делать бумагу из каменного известняка, даже туалетную и офисную
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем