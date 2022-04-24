Хотя PCIe Gen5 поддерживается в новых ускорителях вычислений.

Новые игровые видеокарты NVIDIA ожидают в этом году, инсайдеры уже долгое время обсуждают возможные характеристики моделей и сообщают о большом увеличении производительности и энергопотребления у флагманских вариантов. Если с энергопотреблением всё более-менее понятно, то никто не может с абсолютной точностью предсказать количество CUDA-ядер. Со ссылкой на слухи от известного инсайдера @kopite7kimi, ресурс VideoCardz отмечает, что не стоит ожидать сохранение структуры блоков в новой архитектуре, она может измениться, как это было при переходе от архитектуры Turing к Ampere — никто до самого выпуска видеокарт не знал, что NVIDIA удваивает количество CUDA-ядер.

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Другой интересной информацией от инсайдера стало то, что NVIDIA может продолжить использовать в новых видеокартах интерфейс PCIe Gen4. Это очень странно, особенно с учётом выпуска компанией архитектуры Hopper с поддержкой PCIe Gen5. С другой стороны, видеокартам может быть вполне достаточно пропускной способности PCIe Gen4, также ранее появлялись слухи о совместимости выводов графических процессоров GA102 текущего поколения и AD102 грядущего, об этом сообщалось на ресурсе Igor's LAB и это тоже может намекать на работу видеокарт GeForce RTX 40 с интерфейсом PCIe Gen4.