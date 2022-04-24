Подготовка новых процессоров Intel подтверждается.

Появилось ещё одно подтверждение скорого выхода новой категории мощных мобильных процессоров Intel 12-го поколения и ноутбуков на их основе. Как сообщает VideoCardz, на сайте компании HP появился новый ноутбук Omen 17. В спецификациях модели присутствует 16-ядерный процессор Core i9-12900HX с максимальной частотой 5,0 ГГц. В мобильной линейке это первая модель, предлагающая такое количество ядер. Официально Intel ещё не представила новую категорию процессоров, Core i9-12900HX должен быть не единственным её представителем.

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HP Omen 17 это флагманский игровой ноутбук компании, который вместе с новым процессором Intel предложит мощные видеокарты вплоть до NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 ГБ. Похоже, страница продукта появилась ранее запланированного времени, между информацией в спецификациях и рекламными материалами есть некоторые несоответствия, но, вероятно, основной блок с характеристиками содержит уже актуальные данные. На данный момент неизвестно, когда новые модели появятся в продаже и какова будет их стоимость, как неизвестна и дата презентации новых процессоров.