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Сборки Windows 11 22H2 могут появиться на Dev канале уже в ближайшее время
На этой неделе инсайдерские сборки не выпустили, а один из разработчиков оставил снимок работы в новой версии ОС.
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Microsoft готовит большое обновление для Windows 11 – это версия 22H2, известная под названием Sun Valley 2. В это обновление войдёт много новых функций, кроме различных исправлений и улучшений производительности ожидаются множественные изменения в интерфейсе, включая долгожданную возможность создавать в проводнике вкладки, чтобы быстро переключаться между каталогами в одном окне. Windows 11 версии 22H2 почти готова, сообщает ресурс Windows Latest, отмечая, что компания работает уже над следующим крупным обновлением, а текущее завершат в ближайшие месяцы.

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Похоже, что принимающие участие в программе предварительной оценки пользователи смогут ознакомиться с новой сборкой на канале Dev уже очень скоро. Зацепку нашли в репозитории терминала Windows на GitHub, в обсуждении один из разработчиков Microsoft опубликовал запись экрана, где в терминале видна версия сборки Windows 11 Build 22603, при этом номер текущей сборки 22598, это указывает на подготовку к выпуску предварительных сборок следующего обновления.

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В официальном Twitter Windows Insider ранее сообщили, что на этой неделе новых предварительных сборок не будет, новая версия может появиться в начале следующей недели, отмечает ITHome.

Источник:
Windows Latest
ITHome
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