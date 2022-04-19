Появились спецификации одной из моделей.

Предполагалось, что все обновлённые видеокарты AMD Radeon RX 6950 XT, 6750 XT и 6650 XT получат более быструю видеопамять с чипами 18 Гбит/с, но это не так. Подробные спецификации одной из моделей от компании PowerColor оказались в руках авторов ресурса VideoCardz, утверждается, что производитель готовит модель 6650 XT в версии Hellhound и эта видеокарта оснащается чипами 17,5 Гбит/с. По всей видимости, это значение является стандартом и его будут придерживаться в большинстве случаев. Если говорить об общей пропускной способности подсистемы памяти, 6650 XT быстрее 6600 XT примерно на 9,5%, показатель увеличился с 256 до 280 ГБ/с.

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Производительность графического процессора также немного увеличат. В случае с компанией PowerColor и её моделью Hellhound игровую частоту увеличили на 4,4%, до 2486 МГц, максимальную частоту для турбо режима на 3,7%, до 2689 МГц. Все эти изменения оказали влияние на энергопотребление, значение TBP не уточняется, но в рекомендациях к блоку питания теперь значатся модели мощностью 600 Вт, а не 500 Вт, как было ранее. Для дополнительного питания по-прежнему используется один 8-контактный разъём.