На сайте Samsung Semiconductor заметили появление характеристик однокристальной системы Exynos 1280. Это решение для устройств среднего класса, оно уже используется в новых смартфонах Galaxy серии A, но до недавнего времени подробные характеристики чипа не уточнялись. Теперь на официальной странице доступен список основных особенностей и брошюра с характеристиками. Компания отмечает, что чип построен на базе 5 нм техпроцесса с применением EUV литографии, критерием оптимизации стала эффективность, чтобы обеспечить как можно более продолжительную работу устройств.
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Внутри Exynos 1280 восемь вычислительных ядер, два основаны на архитектуре Arm Cortex-A78 и могут работать на частоте до 2,4 ГГц, остальные ядра Arm Cortex-A55 эффективные. За обработку графики отвечает ядро Mali-G68, а для ускорения выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом, предназначен независимый вычислительный блок NPU с пиковой производительностью 4,3 TOPS.
Среди других ключевых особенностей присутствует поддержка камер с разрешением до 108 мегапикселей и электронной стабилизацией изображения. С платформой можно использовать дисплеи FHD+ 120 Гц, память LPDDR4X и накопители UFS 2.2. Модуль связи обеспечивает поддержку базовой полосы 5G с частотным спектром ниже 6 ГГц и частотами миллиметрового диапазона mmWave. Поддержка Wi-Fi ограничена стандартом 802.11ac, Bluetooth используется версии 5.2.
- Источник:
- Samsung
- Sparrows News