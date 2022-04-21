Intel до сих пор не рассказала, какие видеокарты появятся в настольной линейке Arc Alchemist, она может включать больше моделей, чем мобильная. По слухам, в решения начального уровня войдёт модель Arc A310 — этот вариант должен конкурировать с Radeon RX 6400, самой простой видеокартой AMD на базе архитектуры RDNA 2. Такой информацией поделился китайский инсайдер Enthusiastic Citizen (кит. 热心市民描边怪) на своей странице в Bilibili.
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Модель Arc A310 могут оснастить 4 ГБ памяти GDDR6 с 64-битной шиной, таким образом, видеокарту можно считать настольной адаптацией мобильной модели A350M. В сравнении с Radeon RX 6400 модель может положительно выделяться поддержкой аппаратного ускорения большего количества видеоформатов, в том числе, видеокарты Intel поддерживают ускорение кодирования и декодирования AV1. Как показали первые обзоры, в данном сегменте большое значение будут иметь технологии масштабирования, поэтому исход противостояния во многом определят возможности технологий Intel XeSS и AMD FSR.
Также инсайдер высказывает предположения о позиционировании других моделей, так вариант A750 может стать аналогом GeForce RTX 3060, модель A580 будет хуже этой видеокарты NVIDIA, но лучше AMD Radeon RX 6600.