Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В настольной линейке видеокарт Intel Arc может появиться бюджетный вариант A310
Ему приписывают конкуренцию с AMD Radeon RX 6400.
анонсы и реклама
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

Intel до сих пор не рассказала, какие видеокарты появятся в настольной линейке Arc Alchemist, она может включать больше моделей, чем мобильная. По слухам, в решения начального уровня войдёт модель Arc A310 — этот вариант должен конкурировать с Radeon RX 6400, самой простой видеокартой AMD на базе архитектуры RDNA 2. Такой информацией поделился китайский инсайдер Enthusiastic Citizen (кит. 热心市民描边怪) на своей странице в Bilibili.

реклама

Модель Arc A310 могут оснастить 4 ГБ памяти GDDR6 с 64-битной шиной, таким образом, видеокарту можно считать настольной адаптацией мобильной модели A350M. В сравнении с Radeon RX 6400 модель может положительно выделяться поддержкой аппаратного ускорения большего количества видеоформатов, в том числе, видеокарты Intel поддерживают ускорение кодирования и декодирования AV1. Как показали первые обзоры, в данном сегменте большое значение будут иметь технологии масштабирования, поэтому исход противостояния во многом определят возможности технологий Intel XeSS и AMD FSR.

анонсы и реклама
Рухнула цена RTX 3070 в Регарде
RTX 3080 Gigabyte за копейки - смотри цену
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Также инсайдер высказывает предположения о позиционировании других моделей, так вариант A750 может стать аналогом GeForce RTX 3060, модель A580 будет хуже этой видеокарты NVIDIA, но лучше AMD Radeon RX 6600.

Источник:
VideoCardz
Enthusiastic Citizen (кит. 热心市民描边怪), Bilibili
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты #intel arc alchemist #слухи
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
74
В крупных банках России кончилась наличная валюта: Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк и Открытие ждут новых поступлений
81
Флагманы NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000 рублей
19
Чипсет Dimensity 8000-MAX от Mediatek протестирован в Geekbench
+
На фоне укрепления курса рубля цены на процессоры в российских магазинах продолжают снижаться
17
NVIDIA выпустила первые инженерные образцы GeForce RTX 4090 – старт продаж назначен на сентябрь 2022
9
Россиянам начали продавать серые карты Visa и Mastercard за 25-30 тыс. рублей
7
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
32
В NASA разработали сверхпрочный сплав GRX-810, способный выдерживать экстремальные температуры
11
Телескоп Хаббл обнаружил предка сверхмассивной черной дыры, скрывающегося у всех на виду
1
Sony блокирует возможность входа в PSN с российских IP – разблокировка multi-factor authentication
7
10 лет на одной видеокарте – на что способна GeForce GTX 660 Ti в актуальных играх по мнению RG
6
Разогнанная на 25% RTX 3090 Ti окупается в майнинге за год
20
Запасов электроники в РФ хватит на несколько месяцев, но на помощь спешит техника от дядюшки Ляо
17
Американский суд признал законность веб-скрейпинга
+
AMD представила процессоры серии Ryzen PRO 6000
+
Ураганный «демонический» боевик Warstride Challenges добрался до Steam по программе раннего доступа
1
БП стандарта ATX 3.0 смогут справиться с огромными всплесками энергопотребления будущих видеокарт
6
Blizzard официально анонсировала World of Warcraft Dragonflight — с драконами, новой расой и локацией
13
Илон Маск не имеет собственного дома и ночует у друзей, но предпочитает экономить время на частном самолёте
8

Популярные статьи

Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
36
Как я попробовал "облачный гейминг" и понял, что криптовалюта косвенно помогает цифровому порабощению
19
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
15
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
10
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
44
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
2

Сейчас обсуждают

Василий Сорокин
14:29
И что это означает что они играют в последние игры на максималках? И видюха от этого сразу стала все тянуть? Половина в стиме играют в древние доту 2 да ксго, где любой затычки будет достаточно.
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
Kasyan
14:28
Батутмэн как и Маск всего лишь манагеры, разработкой они не занимаются!
Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
quidirrumabo
14:28
Ты забыл указать, что в обоих случаях и жопа и карта будут сильно потрёраны и могут потребовать дополнительного обслуживания и затрат.
Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
Saint-14
14:27
Смысл менять, если все прекрасно работает
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
Beriya
14:27
А теперь обсирис идёшь иди стирай свои шаровары, очкадав клавиатурный Ты тут первая же конченная сволочь, которая вешает ярлыки на всех людей подряд, ты пуп первая смердящая падаль на весь сайт
Генетически модифицированные комары успешно прошли первое испытание на территории США
Михаил Логинов
14:27
Кто-то с самого начала с бюджетками ходят. Ну правда: у кого в мыслях смотреть на соседа в автобусе, с каким он смартом? Работает и ок. У меня два поколения BQ сменилось, и все отлично
Россияне массово переходят на средне-бюджетные смартфоны: их стали покупать в 2 раза чаще
Kasyan
14:26
Это вполне может реализоваться, если Китай вернет Тайвань в родную гавань, только это откатит всю индустрию на 5 лет назад.
Основатель TSMC заверил, что у США не получится догнать Тайвань в сфере производства чипов
Beriya
14:25
Утырок, свой телефон давай
Генетически модифицированные комары успешно прошли первое испытание на территории США
Алексей Нелюбин
14:24
Ну народ таки понял, что понты - одно, а юзабилити - другое)
Россияне массово переходят на средне-бюджетные смартфоны: их стали покупать в 2 раза чаще
Saint-14
14:22
так почему голосуете за них, или это вам такое удовольствие приносит?
Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем