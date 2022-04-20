Теперь игровая консоль не нужна для обновления.

Обновление прошивки контроллеров DualSense теперь можно осуществлять с помощью обычного компьютера. Sony выпустила необходимое для этого программное обеспечение, оно совместимо с современными операционными системами Windows 10 или 11 и доступно для загрузки на официальном сайте компании. Ранее контроллер можно было обновить только через игровую консоль PlayStation 5, что в некоторых отдельных случаях могло являться проблемой.

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Контроллер DualSense можно использовать для игр на ПК, например, его поддерживает не нуждающийся в представлении Steam. Предпочитаете в данный период времени играть на компьютере — отлично, теперь не нужно переподключать контроллер к консоли для обновления. Далее, контроллер вообще можно купить отдельно от консоли и использовать только для игр на ПК, ведь теперь многие бывшие эксклюзивы Sony доступны на этой платформе, также этот вариант может быть популярен у любителей эмуляторов PlayStation, как тогда обновлять прошивку DualSense? Ранее это было невозможно, теперь никаких проблем.