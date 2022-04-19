В этом году ожидаются новые вентиляторы и другие продукты.

Компания Noctua недавно опубликовала обновлённый план выпуска новых продуктов, к сожалению, выпуск процессорного кулера NH-D15 следующего поколения снова перенесли, теперь он запланирован на первый квартал следующего года. Первоначально модель рассчитывали выпустить в 2021 году, сообщает OC3D, напоминая, что оригинальная версия Noctua NH-D15 появилась в 2014 году и с тех пор австрийский производитель систем охлаждения существенно продвинулся в разработке как радиаторов, так и вентиляторов. Весь накопленный опыт должен найти отражение в новой версии NH-D15, у кулера есть все шансы стать лучшим представителем своего класса. На этот же период времени запланирован выпуск настольного вентилятора и различных существующих моделей в белом цветовом исполнении.

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План выпуска содержит информацию и о других продуктах, так во втором квартале этого года должны представить новые решётки для вентиляторов, в третьем квартале компания планирует выпустить концентраторы на 8 вентиляторов, преобразователи напряжения и системы охлаждения для процессоров Intel Xeon следующего поколения, к слову, инженерный образец такого процессора недавно попал в руки китайскому блогеру, беглое знакомство намекает, что охлаждение потребуется хорошее. В четвёртом квартале Noctua намеревается представить 140-мм вентилятор нового поколения, 60-мм вентилятор в тонком корпусе и ещё один вариант с 40-мм крыльчаткой и рабочим напряжением 24 В.