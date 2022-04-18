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В турбо режиме TDP инженерного образца 56-ядерного Intel Xeon Sapphire Rapids-SP достигает 420 Вт
Но максимально возможное энергопотребление ещё выше.
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В руках коллекционера редкого «железа» Yuuki_ans оказался очередной инженерный образец серверного процессора Intel Xeon из новейшего семейства Sapphire Rapids-SP. Это 56-ядерная и 112-поточная модель для платформы LGA 4677. Никаких эффективных ядер здесь нет, все ядра производительные и основаны на базе архитектуры Golden Cove, пишет Wccftech, отмечая, что новый образец работает на больших частотах: при базовой 1,9 ГГц повышение на всех ядрах достигает 3,3 ГГц, а максимальная частота при нагрузке на одно ядро 3,7 ГГц. Объём кэш памяти довольно большой, 112 МБ для 2-го уровня и 105 МБ для 3-го уровня. Но самыми удивительными стали показатели пределов мощности.

Источник: Twitter @yuuki_ans

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Базовый TDP для 56-ядерного инженерного образца установлен на отметке 350 Вт, это уровень, обозначаемый PL1. Следующий уровень PL2, в данном случае процессор может повышать энергопотребление до 420 Вт. Но и это ещё не предел, максимальная мощность ограничена значением 764 Вт, судя по всему, на это значение при стандартной эксплуатации процессор выходить не будет, повысить лимит до такого значения можно вручную через BIOS, как пишут специалисты, это может понадобиться при включении AVX-512. При всём при этом значение базового TDP процессора 270 Вт.

Источник:
Wccftech
Twitter @yuuki_ans
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#intel #процессоры #intel xeon
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