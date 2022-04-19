По информации инсайдера, видеокарта получит чипы памяти 24 Гбит/с.

Похоже, накануне исчезли некоторые сомнения, возникшие ранее у инсайдеров по поводу возможного наименования и технических характеристик будущего поколения видеокарт NVIDIA. Недавно появились предположения, что следующая линейка может выйти под обозначением RTX 50XX, но они не подтвердились. Известный в Twitter информатор @kopite7kimi с уверенностью сообщает, что грядущим флагманом GeForce всё-таки станет RTX 4090. Информатор отмечает, что флагманский графический процессор AD102 начали испытывать. Видеокарта получит чипы памяти GDDR6X со скоростью 24 Гбит/с. Вероятно, указанные характеристики утверждены для инженерного образца.

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Если сказанное инсайдером подтвердится, то пропускная способность подсистемы памяти RTX 4090 будет выше 1 ТБ/с. Неизвестно, началось ли массовое производство графических процессоров Ada Lovelace, по предположениям, это может произойти в середине года, пишет Wccftech. Если инженеры действительно приступили к тестированию, скорее всего, в нём участвуют ранние образцы чипов. Не исключено, что в ближайшее время начнут появляться первые слухи о производительности, но они могут быть далеки от реальных из-за отсутствия полноценных драйверов.