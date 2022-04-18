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Microsoft напоминает об окончании поддержки Office 2013
Офисный пакет вышел в 2013 году и всё ещё получает обновления в рамках расширенной поддержки.
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В 2020 году завершилась поддержка Microsoft Office 2010, эта версия была популярна у многих пользователей, теперь к концу цикла поддержки приближается следующая версия офисного пакета — Office 2013. Компания напомнила об этом клиентам, сообщает Bleeping Computer, цикл расширенной поддержки заканчивается в апреле следующего года, основной цикл длительностью 5 лет завершился уже давно — в апреле 2018 года. Таким образом, общий срок поддержки продукта составит 10 лет.

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Работоспособность офисный пакет после окончания поддержки не потеряет, но нужно учитывать множество нюансов, в том числе, риски из-за отсутствия обновлений безопасности: «После окончания поддержки Office 2013 компания Microsoft не будет выпускать новые обновления безопасности, продолжение работы с Office 2013 после апреля 2023 года может повысить уязвимость вашей организации перед угрозами безопасности или оказать влияние на возможность выполнения нормативно-правовых обязательств». Своим клиентам компания предлагает перейти на новые продукты, облачную подписку с приложениями Office под названием Microsoft 365 или офисные пакеты для локальной установки. В России Microsoft приостановила продажи новых продуктов и услуг 4 марта.

Источник:
Bleeping Computer
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#microsoft #microsoft office #microsoft office 2013
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