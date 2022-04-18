Это модель в форм-факторе PCIe.

В прошлом году AMD представила новую серию ускорителей вычислений Instinct MI200, первые модели MI250X и MI250 были выполнены в форм-факторе OAM (OCP Accelerator Module). Ускорители основывались на базе мульти-чип графических процессоров, графических кристаллов было два. Уже в этом году представили вариант в виде карты расширения PCI Express, модель Instinct MI210 с 64 ГБ видеопамяти HBM2e. В данном случае графический процессор меньше, половина от того, что используется в старших вариантах, графический кристалл один. Теоретически, такой ускоритель можно установить даже в домашний компьютер, но стоит он очень дорого.

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Официально цену и сроки появления AMD не называла, но в Японии ускорители уже заметили у одного из поставщиков. В каталоге компании Ask-corp MI210 предлагаются по цене более 2 млн иен с учётом местных налогов. Это примерно 16500 долларов США. Сравнение с потребительскими игровыми видеокартами некорректно, но для общего представления можно отметить, что продвинутые версии NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti стоят в три раза дешевле.