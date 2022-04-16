Если реклама и появится, то она будет ненавязчивой.

У разработчиков бесплатных игр (free-to-play, F2P) скоро может появиться возможность получать дополнительный доход от Xbox версий своих проектов. Похоже, что Microsoft работает над специальной платформой для размещения рекламы в играх F2P, об этом сообщает Wccftech со ссылкой на отчёт Business Insider. Программа должна охватить достаточно большое количество игр, позволяя разработчикам продавать виртуальные рекламные места, есть предположения, что она может заработать уже в третьем квартале этого года.

реклама

Стоит ли беспокоиться о появлении в играх навязчивых объявлений и сборе пользовательских данных для таргетированной рекламы? Судя по всему, нет. Источники подчёркивают, что Microsoft действует с большой осторожностью, если реклама и появится, то она должна быть органично вписана в игровой мир. В большей степени для этого подходят игры с открытым миром, в них и так часто можно увидеть разные баннеры и плакаты с рекламой каких-то несуществующих товаров из игрового мира. Вероятно, теперь в таких местах будут рекламироваться реальные товары и услуги. Ещё один интересный момент заключается в распределении доходов, якобы они будут поступать только разработчикам игр и рекламодателю.

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Обратной стороной F2P игр зачастую являются платные возможности, которые могут вносить дисбаланс в игровой процесс. Если разработчики смогут отказаться от такой модели или снизить её влияние за счёт ненавязчивой рекламы, то это пойдёт игрокам только на пользу.