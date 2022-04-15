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В Android 13 может появиться поддержка пространственного звука с отслеживанием головы
Потребуются гарнитуры с поддержкой технологии.
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Полная поддержка пространственного звука с отслеживанием положения головы может наконец-то появиться в Android 13. Признаком этого является наличие необходимых API в текущей предварительной сборке новой мобильной операционной системы, сообщает ресурс XDA-Developers со ссылкой на блог специалиста компании Esper Мишаала Рахмана (англ. Mishaal Rahman). Технология добавит звучанию реалистичности и позволит ощутить эффект глубокого погружения, но для этого нужно быть обладателем поддерживаемого оборудования, для отслеживания положения головы в гарнитуре должны присутствовать акселерометр и гироскоп, аудиофайлы также должны быть записаны специальным образом.

«Audio HAL v7.1 добавил API для контроля выходного потока с переменной задержкой. Регулирование задержки требуется, если в устройстве планируется реализовать пространственное аудио с отслеживанием головы по соединению Bluetooth A2DP…»
Мишаал Рахман, Esper

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Несмотря на появление требуемых API в тестовой сборке Android 13, нельзя с абсолютной уверенностью сказать, что функция доберётся до финального релиза. Если разработчики не будут готовы обеспечить полную работоспособность, то в финальную сборку поддержка пространственного аудио может и не войти. С другой стороны, работу над этой технологией инженеры Google начали ещё в Android 12L, поэтому вероятность увидеть технологию в Android 13 довольно высока.

Источник:
Mishaal Rahman, Esper
XDA-Developers
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#аудио #android 13
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