Потребуются гарнитуры с поддержкой технологии.

Полная поддержка пространственного звука с отслеживанием положения головы может наконец-то появиться в Android 13. Признаком этого является наличие необходимых API в текущей предварительной сборке новой мобильной операционной системы, сообщает ресурс XDA-Developers со ссылкой на блог специалиста компании Esper Мишаала Рахмана (англ. Mishaal Rahman). Технология добавит звучанию реалистичности и позволит ощутить эффект глубокого погружения, но для этого нужно быть обладателем поддерживаемого оборудования, для отслеживания положения головы в гарнитуре должны присутствовать акселерометр и гироскоп, аудиофайлы также должны быть записаны специальным образом.

«Audio HAL v7.1 добавил API для контроля выходного потока с переменной задержкой. Регулирование задержки требуется, если в устройстве планируется реализовать пространственное аудио с отслеживанием головы по соединению Bluetooth A2DP…» Мишаал Рахман, Esper

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Несмотря на появление требуемых API в тестовой сборке Android 13, нельзя с абсолютной уверенностью сказать, что функция доберётся до финального релиза. Если разработчики не будут готовы обеспечить полную работоспособность, то в финальную сборку поддержка пространственного аудио может и не войти. С другой стороны, работу над этой технологией инженеры Google начали ещё в Android 12L, поэтому вероятность увидеть технологию в Android 13 довольно высока.