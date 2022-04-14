Ноутбуки с дискретной графикой Intel ARC A350M начального уровня появились в Южной Корее и уже были протестированы многими техническими блогерами и журналистами. От графических решений начального класса чудес никто не ждал, производительность была невысокой, но в целом соответствовала позиционированию. Как оказалось, видеокарта может показывать гораздо большую производительность, виновником низких результатов стала одна из опций драйвера Intel.
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Со ссылкой на тестирование YouTube блогера BullsLab ресурс Wccftech сообщает, что отключение в драйверах функции Intel Dynamic Tuning (Intel DTT) повышает производительность графики до двух раз и более. В задачи технологии Intel DTT входит регулирование мощности центрального и графического процессора в зависимости от вида нагрузки, это позволяет сбалансировать энергопотребление и продлить время работы устройства от батареи.
При отключении Intel DTT центральный и графический процессор работают на предельно возможной мощности, для тестируемого ноутбука Samsung Galaxy Book2 Pro это 28 и 30 Вт соответственно. Аппаратные ресурсы полностью используются приложениями и играми, компоненты активнее повышают частоты и всё это приводит к существенному увеличению быстродействия. Сейчас Intel активно работает над драйверами и исправляет ошибки, вероятно, в будущем производительность удастся повысить значительнее.
- Источник:
- BullsLab, YouTube
- Wccftech