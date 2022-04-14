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Видеокарта Intel ARC A350M стала существенно быстрее в играх после отключения технологии Intel DTT
Причиной невысокой производительности в первых тестах оказалась технология оптимизации энергопотребления.
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Ноутбуки с дискретной графикой Intel ARC A350M начального уровня появились в Южной Корее и уже были протестированы многими техническими блогерами и журналистами. От графических решений начального класса чудес никто не ждал, производительность была невысокой, но в целом соответствовала позиционированию. Как оказалось, видеокарта может показывать гораздо большую производительность, виновником низких результатов стала одна из опций драйвера Intel.

В некоторых играх и сценах FPS вырос более чем в два раза, а график фреймтайма стал абсолютно ровным. Источник: BullsLab, YouTube

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Со ссылкой на тестирование YouTube блогера BullsLab ресурс Wccftech сообщает, что отключение в драйверах функции Intel Dynamic Tuning (Intel DTT) повышает производительность графики до двух раз и более. В задачи технологии Intel DTT входит регулирование мощности центрального и графического процессора в зависимости от вида нагрузки, это позволяет сбалансировать энергопотребление и продлить время работы устройства от батареи.

При отключении Intel DTT центральный и графический процессор работают на предельно возможной мощности, для тестируемого ноутбука Samsung Galaxy Book2 Pro это 28 и 30 Вт соответственно. Аппаратные ресурсы полностью используются приложениями и играми, компоненты активнее повышают частоты и всё это приводит к существенному увеличению быстродействия. Сейчас Intel активно работает над драйверами и исправляет ошибки, вероятно, в будущем производительность удастся повысить значительнее.

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Источник:
BullsLab, YouTube
Wccftech
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#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist
4
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А вот это вряд ли. Есть люди, которые придя на работу поздороваются с коллегами. Побеспокоятся о здоровье их семей. Скажут комплименты дамам. Обсудят футбольные дела с мужиками. Посидят на оперативках...
Видеокарта Intel ARC A350M стала существенно быстрее в играх после отключения технологии Intel DTT
Michiru1
11:56
У интела нужно снимать паверлимиты не только на процах))
Видеокарта Intel ARC A350M стала существенно быстрее в играх после отключения технологии Intel DTT
grom9000
11:53
Уже не знают, что придумать, это как девушка, которую бросили ))))
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pergiu1
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