Новинка получила мощный 92 мм тонкий вентилятор.

Компания ID-COOLING готовит компактный процессорный кулер IS-47S горизонтальной ориентации, сообщает TechPowerUp. В высоту вместе с вентилятором новинка занимает всего лишь 47 мм, вентилятор используется тонкий, его толщина 12 мм при диаметре 92 мм, он может работать на скорости до 3600 об/мин, обеспечивая расход до 40 CFM (фут3/мин) и статическое давление 2,28 мм вод ст. Общие размеры самого кулера 100×93×47 мм, конструкция не перекрывает разъёмы для установки оперативной памяти и в целом спроектирована так, чтобы обеспечить совместимость с очень компактными сборками и при этом охлаждать далеко не самые «холодные» процессоры с TDP 95 Вт.

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Теплообменная поверхность набрана алюминиевыми рёбрами, которые пронизывают четыре 6-мм тепловые трубки. Трубки соединяются с медной тепло-распределительной пластиной в основании. Отдельно стоит отметить комплект креплений, он включают монтажные пластины для платформ Intel и AMD, поддерживается большой набор сокетов, включая современные Intel LGA1700 и AMD AM4. В комплекте также присутствует фирменная термопаста FROST X25 с теплопроводностью 10,5 Вт/(м·К). Рекомендованная стоимость 34,99 долларов США, продажи запланированы на конец апреля.