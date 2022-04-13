Компания Lambda, поставщик решений для глубокого обучения, решила выпустить ноутбук, который позволил бы инженерам работать со сложными моделями, не подключаясь к удалённым ресурсам. В сотрудничестве с компанией Razer был разработан Lambda Tenzorbook, называемый самым мощным в мире ноутбуком для глубокого обучения.
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На удивление, Lambda Tenzorbook основан на потребительских компонентах, он напоминает игровые решения Razer, компания сохранила мощную графику и выбрала направление увеличения объёма памяти: в основе видеокарта NVIDIA RTX 3080 Max-Q в версии на 16 ГБ, 64 ГБ оперативной памяти, SSD накопитель на 2 ТБ и 8-ядерный процессор Intel i7-11800 с частотой до 4,6 ГГц. Стоит отметить 15,6-дюймовый дисплей разрешением 2560×1440 пикселей и частотой 165 Гц, тонкий алюминиевый корпус, есть Thunderbolt 4, а значит можно подключить и более производительные ускорители.
Профессиональным решением Lambda Tenzorbook делает набор предустановленного программного обеспечения, ноутбук поставляется с Ubuntu Linux и пакетом программ Lambda Stack для исследований и глубокого обучения, в него входят TensorFlow, PyTorch, cuDNN, CUDA и др. Оценивают ноутбук в 3499 долларов США.
- Источник:
- Lambda
- TechPowerUp