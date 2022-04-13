Потребуется продвинутая материнская плата.

При создании уникального потребительского игрового процессора AMD Ryzen 7 5800X3D с увеличенным объёмом кэша компании пришлось пойти на компромиссы. Из-за сжатых сроков и особенностей конструкции с многоуровневой компоновкой потребовалось заблокировать разгон, повышение напряжения выше 1,35 В испортит процессор. Как видно по первым обзорам, разгон процессору особо и не нужен, производительности с лихвой хватает для игр. Но ничто не может остановить оверклокеров, способ разогнать Ryzen 7 5800X3D всё-же нашли.

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Нужно подобрать подходящую материнскую плату, которая позволяет жёстко зафиксировать напряжение и изменять BCLK. Специалист под псевдонимом SkatterBencher выбрал ASUS ROG Crosshair VIII Extreme, эта модель за счёт технологии ASUS Voltage Suspension позволяет вручную настроить диапазон рабочих напряжений и осуществлять разгон по шине. Частоту BCLK удалось повысить до 106 МГц и при напряжении 1,306 В процессор работал на частоте около 4823 МГц. Также специалист проверил возможности разгона шины Infinity Fabrick, стабильности удалось достичь на 1900 МГц, что не является самым высоким показателем для процессоров Ryzen 5000. В ближайшее время SkatterBencher планирует выпустить полноценный видеоматериал о разгоне процессора на своём YouTube канале.