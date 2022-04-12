Возможно, компания готовит не только самую мощную серию Alder Lake-X, но и самую эффективную Alder Lake-N.

Похоже, что у Intel в запасе находится ещё несколько серий процессоров Alder Lake. Недавно в обновлении AIDA64 заметили начальную поддержку Alder Lake-X, предполагается, что это будут модели для рабочих станций. Также компания может выпустить серию маломощных процессоров для лёгких ноутбуков, Chromebook и других компактных устройств. Эти процессоры получат обозначение Alder Lake-N, ранее их замечали на сайте Intel и в коде обновлений Linux, теперь Alder Lake-N упоминается и в новой версии AIDA64, что может указывать на близость релиза.

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Официально конфигурация процессоров неизвестна, обнаруженные специалистами в патчах к Linux данные намекают, что Alder Lake-N получат до восьми эффективных ядер Gracemont, производительных Golden Cove в них не будет, чтобы минимизировать энергопотребление. Встроенная графика Xe-LP получит 32EU. Ресурс ITHome также напоминает, что среди уже представленных Intel маломощных мобильных процессоров Alder Lake категории U самым младшим решением является Celeron 7306 — он сочетает 1 большое ядро с поддержкой Hyper-Threading и 4 малых, всего 6 потоков. Он может похвастаться встроенной графикой 48EU и базовым TDP в 15 Вт.