Отдельный интерес вызывает Intel, какой графический процессор позволил бы компании войти в сегмент высокопроизводительных игровых видеокарт.

Intel только начала выводить на рынок дискретные видеокарты Arc Alchemist, а в сети уже обсуждают, каким может быть следующее поколение. Официальное название следующей серии Battlemage, но внутри компании видеокарты могут называть иначе, так ресурс VideoCardz предполагает, что кодовым именем серии является Elasti, а найденное недавно в тестовом драйвере обозначение ELG_X4 подразумевает мульти-чип конфигурацию из четырёх кристаллов (плиток) для одного из графических процессоров. Ожидается, что с Battlemage компания будет претендовать на первое место в сегменте игровых видеокарт для энтузиастов в 2023 и 2024 году.

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Ссылаясь на анализ известных данных от энтузиаста под псевдонимом Redfire, ресурс сообщает, что потенциальная конфигурация Battlemage из четырёх плиток может в общей сложности содержать 20480 блоков для выполнения вычислительных операций FP32. Ресурс отмечает, что характеристики официально неизвестны, тем не менее, в качестве предположения такую конфигурацию можно рассматривать, она бы позволила Intel конкурировать с другими решения флагманского уровня.

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VideoCardz приводит таблицу, где собраны все слухи о будущих флагманских видеокартах, так сегодня уже упоминалась возможная конфигурация одного из грядущих графических процессоров AMD с 7 чиплетами. Некоторые новые предположения высказал и известный инсайдер kopite7kimi в отношении видеокарт NVIDIA. Похоже, следующее поколение видеокарт от всех производителей и их противостояние будет очень интересным.