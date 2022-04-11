Два из них предназначены для обработки графики.

Вполне вероятно, что AMD использует в следующем поколении игровых видеокарт Radeon мульти-чип графические процессоры, поскольку компания уже представила такие продукты в сегменте центров обработки данных. В своих инсайдах информатор Greymon55 ранее не конкретизировал количество чиплетов у будущих графических процессоров потребительского класса, намекающий на конфигурацию ребус появился в Twitter накануне, его интерпретировал автор ресурса Hardware Time’s.

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Судя по всему, сообщение «2+1+4» говорит, что в общей сложности графический процессор флагманской видеокарты на базе архитектуры RDNA 3 будет объединять семь кристаллов. В их числе два графических (Graphics Core Die, GCD), ещё четыре кристалла обозначаются MCD, их точное предназначение инсайдеру неизвестно, вероятно, это будут кристаллы с кэш-памятью. Ещё один кристалл может выполнять функции связующего звена графических чиплетов и также содержать какие-то дополнительные блоки, детали пока неизвестны. В остальном прогнозы прежние, каждому графическому кристаллу приписывают 7680 потоковых процессоров и 15360 всему графическому процессору, теоретически, это означает увеличение производительности более чем в 2,5 раза относительно текущего флагмана.