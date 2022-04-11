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Новинку AMD Ryzen 5 4500 протестировали в играх — процессор смотрится плохо даже на фоне Zen+
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В числе недавно выпущенных AMD процессоров присутствуют такие модели как Ryzen 5 5500 и 4500. Это отбраковка от Ryzen 5 5600G и 4600G, в которых встроенное графическое ядро по тем или иным причинам пришлось отключить. В теории, эти процессоры можно считать вариантами для обновления уже имеющихся систем на базе процессоров Zen и Zen+. Однако не всё так просто, если Ryzen 5 5500 показывает себя довольно неплохо, то к производительности Ryzen 5 4500 есть вопросы — тест новинки появился на YouTube канале GamersNexus.

Источник: GamersNexus, YouTube

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Рекомендованная стоимость Ryzen 5 4500 составляет 129 долларов США, за эти деньги процессор предлагает 6 ядер Zen2, 12 потоков, частоты до 4,1 ГГц и 11 МБ кэш-памяти. Автор тестирования Стив Берк (англ. Steve Burke) раскритиковал модель, в том числе, за поддержку только PCIe Gen3, но если рассматривать процессор как обновление старых платформ, поддержка более современного интерфейса не нужна. Больше вопросов возникает к самой производительности процессора, в целом модель выступает хуже 6-ядерного Ryzen 5 3600, с переменным успехом ей удаётся конкурировать с 8-ядерным Ryzen 7 2700X. Даже на фоне Zen+ новинка смотрится слабо и свою стоимость не отрабатывает, преимущество Intel Core i3-12100F огромное, он стоит около 100 долларов, правда потребуется смена платформы, но если выгодно продать старую, переход может стоить не так дорого.

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Источник:
GamersNexus, YouTube
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#amd #процессоры #amd ryzen
11
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Sheshenbek
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разница в цене 3тр, а в производительности на 30 процентов.это много
Новинку AMD Ryzen 5 4500 протестировали в играх — процессор смотрится плохо даже на фоне Zen+
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Sheshenbek
13:56
Я нашёл для тебя тему неплохую майнер смотри за 31к ты получаешь 30 мегахешей неплохо да? не благодари
Новинку AMD Ryzen 5 4500 протестировали в играх — процессор смотрится плохо даже на фоне Zen+
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