Скоро к трём уже представленным на глобальном рынке смартфонам Xiaomi 12 присоединится ещё одна модель, это версия Lite 5G. Не так давно она отметилась в Geekbench, продемонстрировав конфигурацию с 6-нм 8-ядерной однокристальной системой MediaTek 778G. Теперь смартфон прошёл сертификацию FCC, что подтвердило набор конфигураций устройства, сообщает GSMArena.
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В документации регулятора Xiaomi 12 Lite 5G упоминается в трёх конфигурациях, с сочетанием оперативной и флэш-памяти 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ. Телефон поддерживает установку двух SIM-карт, но неизвестно, будет ли поддерживаться установка дополнительной карты памяти, у старших смартфонов такой возможности нет. Также в документации указаны подробности о предустановленных версиях программного обеспечения, смартфон будет поставляться с фирменной оболочкой MIUI 13 на базе Android 12.
Оставшиеся параметры устройства пока ещё не подтверждены, по предположениям, Xiaomi 12 Lite 5G получит выполненный по OLED технологии дисплей диагональю 6,55-дюйма, основную камеру представят три объектива: главный с сенсором на 64 МП, а также сверхширокоугольный и макро объективы. В продаже устройство ожидают в следующем месяце.