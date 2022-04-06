Найти компактную модель со 120 мм вентилятором непросто, а новинка ещё и эффективность предлагает на уровне более крупных собратьев.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

При сборке компактных компьютеров выбор систем охлаждения зачастую непрост, особенно, если это воздушное охлаждение. Массивные решения сложно разместить в ограниченном пространстве, а небольшие модели могут не обеспечить нужного уровня охлаждения. У Noctua появился новый кулер и он может помочь в решении этой проблемы. Двухбашенный NH-D12L высотой 145 мм поместится в серверную стойку формата 4U, mini-ITX корпус и в компактную сборку класса SFF.

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При такой высоте сложно найти модель с вентилятором больше 92 мм, Noctua NH-D12L предлагает 120-мм вентилятор, это адаптированный NF-A12x25 с круглым корпусом (NF-A12x25r). Это позволило уменьшить габариты, перенести монтажные площадки в нужное место, а производительность осталась прежней — расход до 60 CFM при 2000 об/мин. Мощный вентилятор позволяет NH-D12L демонстрировать эффективность куда больших моделей, компания заявляет, что он может превзойти NH-U12S и соревноваться с NH-U12A. Эффективность кулера по методу оценки Noctua составляет 148 баллов.

Также нужно отметить ассиметричный дизайн для совместимости с высокими модулями памяти, теплораспределительную подошву в основании, которое соединяют с башнями пять тепловых трубок. Возможна установка второго вентилятора, скобы в комплекте, но это может увеличить высоту. В комплекте термопаста NT-H1, фирменные крепления SecuFirm2 для современных и будущих платформ, в том числе, Intel LGA1700 и AMD AM5. Стоимость решения 89,90 долл. США.

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