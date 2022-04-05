По подсчётам ресурса Igor's LAB, это в два раза больше, чем у текущих флагманов.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

По предположениям, NVIDIA выпустила GeForce RTX 3090 Ti не только для укрепления позиций в игровом сегменте, но и для проверки некоторых наработок для следующего поколения видеокарт. Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek), создатель ресурса Igor's LAB, ранее сообщил, что конструкция графических процессоров GA102 и AD102 позволяет использовать для них одну печатную плату, короче говоря, RTX 3090 Ti со временем превратится в условную RTX 4090. По конструкции платы специалист уже сейчас может определить энергопотребление различных её компонентов, ранее аналогичные расчёты для видеокарт RTX 3080 и 3090 были достаточно точными.

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Предполагалось, что общее энергопотребление флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 составит 600 Вт — это показатель TGP или Total Graphics Power, который включает в себя сам графический процессор ГП, память и все остальные компоненты. Из этого значения можно приблизительно определить мощность только ГП.

видеопамять, 40 Вт

подсистема питания памяти, 15 Вт

различные линии (1,8 В; 1,5 В и др.), 10 Вт

вентиляторы, 5 Вт

потери печатной платы, 30 Вт

подсистема питания ГП, 50 Вт

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В конечном итоге Валлоссек получил достаточно интересные результаты, энергопотребление только ГП AD102 составляет около 450 Вт. Это почти в два раза больше, чем у GA102. Общий TGP видеокарт увеличивается в меньшей степени, на 71%, с 350 до 600 Вт. Это означает, что больший вклад в увеличение энергопотребления видеокарты вносит графический процессор.